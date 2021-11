München - Ungewöhnliche Maßnahme bei den Detroit Lions!

Die aktuelle Spielzeit ist für das Team rund um Spielmacher Jared Goff alles andere als leicht. In acht Partien setzte es bislang acht Niederlagen. Zuletzt standen die Lions vor zwei Wochen gegen die Philadelphia Eagles auf dem Feld – und kassierten eine böse 6:44-Pleite.

Damit die Spieler in der zurückliegenden Bye-Woche nicht zu sehr durch den Misserfolg gegen Philadelphia beeinflusst werden konnten, hat Defensive Coordinator Aaron Glenn einen ganz besonderen Trick angewendet. So erzählte er nun US-Reportern, dass er hinter dem Trainingsgelände der Franchise ein Loch in den Boden gegraben hat. Dann mussten sich alle Spieler versammeln und ihm dabei zusehen, wie er das Tape mit den Spielszenen der Partie vergraben hat.

Lions wollen erste Saisonhälfte abhaken

"Ich habe es wirklich nicht als Motivationsfaktor betrachtet", erklärte Glenn der "Detroit Free Press". "Ich habe es wirklich nicht als Symbol für das angesehen, was andere Trainer getan haben. Ich habe es für mich persönlich so gesehen, dass diese ersten acht Spiele vorbei sind. All die Fehler, all die Streitereien, all die Probleme, sie sind vorbei. Sie sind erledigt. Jetzt ist es an der Zeit, zum letzten Teil der Saison überzugehen."

In Detroit ist der Defensiv-Coach mit dieser Maßnahme nicht der erste. 2018 begrub Matt Patricia einen Football, nachdem er sein Debüt als Head Coach gegen die Jets verloren hatte.

Geholfen hat diese Maßnahme übrigens nicht. Patricia wurde im vergangenen Jahr gefeuert.

