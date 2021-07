München - Kaum ein Team hat in der Offseason derart viel am Kader geschraubt wie die New England Patriots.

Dementsprechend viele Spieler haben die Franchise auch verlassen, darunter Wide Receiver Julian Edelman, Safety Patrick Chung und Cornerback Jason McCourty.

Für Safety Devin McCourty sind die Abgänge nicht einfach, fehlen ihm nun doch die vertrauten Gesichter, mit denen er jahrelang zusammengearbeitet hat.

McCourty muss sich erst an Mitspieler gewöhnen

"Offensichtlich ist alles anders", erklärte er dazu im Gespräch mit "PatsPulpit.com".

"Es ist in diesem Jahr anders, weil ich mit Jungs wie Chung und Jules so lange gespielt haben. Jason als mein Zwillingsbruder fehlt mir ohnehin. Man muss sich nun erst an die neuen Spieler gewöhnen, bei jedem Training und jedem Spiel. Natürlich ändern sich die Dinge in dieser Liga, aber ich würde sagen, dass all diese neuen Jungs, die Art, wie sie zusammen sind, eine andere Atmosphäre geschaffen haben."

McCourty befindet sich inzwischen im letzten Jahr seines Vertrages, im August wird er 34 Jahre alt.

