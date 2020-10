München/Dallas - Die Defense der Dallas Cowboys ist historisch schlecht. 146 Punkte in den ersten vier Spielen hat bisher noch kein Team erlaubt. Sollten sie den Schnitt halten, würden sie mit 584 erlaubten Punkten den aktuellen NFL-Rekord der Baltimore Colts von 1981 um satte 51 Punkte brechen.

Um es zu verdeutlichen: "ProFootballFocus" vergibt jede Woche Noten von 0 bis 100 für Spieler und Units. Die Defense der Cowboys ist mit einer Note von 44,6 aktuell die am schlechtesten bewertete Defense von "PFF". Das Erschreckende dabei ist, dass die Defense immer schlechter wurde.

Defense wird schlechter

"Wir müssen mehr als Einheit agieren. Zudem denke ich nicht, dass wir uns selbst, mich eingeschlossen, genug in die Verantwortung nehmen", fand Defensive End DeMarcus Lawrence deutlich Worte nach der 38:49-Niederlage gegen die Cleveland Browns in Week 4.

Gegen die Browns erlaubten sie einen Franchise-Negativrekord von 307 Yards. Aber auch die Secondary ist nicht besser. Bei Pässen von mehr als zehn Yards erlauben sie ein Passer Rating von 141,4. Zum Vergleich: Das nächst schlechteste Team ist 15 Punkte besser!

Nolan vor Entlassung?

Der aktuelle Trend nach unten ist sehr bedenklich. Schließlich sollten die Spieler das neue Spielsystem von Defensive Coordinator Mike Nolan besser verinnerlicht haben. Deswegen sieht es so aus, als ob das System von Nolan schon jetzt versagt hat.

Seine Hybrid-Defense ist darauf ausgelegt, die Gegner vor dem Snap zu verwirren. Doch bisher sorgt es für mehr Verwirrung bei den eigenen Spielern. Ein Lösungsansatz wäre es daher, dass System zu vereinfachen.

"Die Spieler werden entscheiden, was wir können und was nicht, und nicht das System", sagte Nolan zu seinem Amtsantritt Ende Januar. Nun liegt es an ihm, diese Worte wahr werden zu lassen.

#Cowboys fans, your defense is terrible because your D. coordinator shouldn’t be an NFL D.C!



Mike Nolan (DC) hired Mike McCarthy in ‘05 as his OC w/49ers.



Nolan hadn’t been a DC since 2014. In his 3 seasons as Falcons DC. They ranked 24th, 27th, & LAST. — Emmanuel Acho (@EmmanuelAcho) October 4, 2020

Es gibt nämlich bereits einige Experten, die die Entlassung des 61-Jährigen fordern. Das dürfte aufgrund der Beziehung zwischen Head Coach Mike McCarthy und Nolan aber nicht so schnell passieren. Wahrscheinlicher ist, dass Nolan eine neue Position innerhalb der Franchise erhalten würde, wenn es keine Besserung gibt.

Seinen Posten könnte dann Senior Defensive Assistant George Edwards übernehmen. Edwards war in den letzten fünf Jahren Defensive Coordinator bei den Minnesota Vikings und leistete dort sehr gute Arbeit.

Miesere liegt auch an den Spielern

Doch bei aller Kritik an Nolan muss auch über die Spieler geredet werden. Dass sie gegen die Browns deren allseits bekanntes und überaus starkes Laufspiel nicht in den Griff bekamen und einen Franchise-Negativrekord von 307 Yards erlaubten, kann nicht nur am System liegen.

Lol not a single DAL defender finished with a PFF grade over 60.5 vs CLE. Brandon Carr and his one snap received a 60.3.



4 players received a grade lower than 40: Trysten Hill, Joe Thomas, Jaylon Smith & Trevon Diggs. — John Owning (@JohnOwning) October 5, 2020

Die fehlende Form sieht man vor allem bei Jaylon Smith. Der Linebacker ist nach den Verletzungen von Leighton Vander Esch und Sean Lee gefordert, enttäuscht aber bisher auf allen Ebenen. Mit seiner "PFF"-Note von 41,7 belegt er Platz 59 von 79 qualifizierten Linebackern. Ein unterirdischer Wert für den zweit-teuersten Linebacker der Liga.

Wichtige Säulen fehlen

Doch es gibt genug weitere Spieler, die nicht liefern. So konnte Neuzugang Everson Griffen die großen Erwartungen an ihn bisher nicht mal ansatzweise erfüllen. Auch die Defensive Tackles um Dontari Poe enttäuschten bisher auf allen Ebenen.

The Cowboys actually thought letting Byron Jones walk was going to improve their pass defense. That was a real conversation in that building. I can't with this team — RJ Choppy (@rjchoppy) October 6, 2020

Erschwerend kommt hinzu, dass mit den beiden Cornerbacks Chidobe Awuzie und Anthony Brown zwei nominelle Starter fehlen. Awuzie und Brown werden zwar im Oktober zurückkehren, aber es stellt sich die Frage, ob ihre Rückkehr allein die Probleme in der Secondary lösen werden.

Braucht die Defense Verstärkung?

Deswegen wird der Ruf nach Verstärkung immer lauter. Vor allem für die Safety-Position neben Xavier Woods wünschen sich die Fans einen neuen Mann. Darian Thompson wurde gegen die Browns gebenched. Ersatz Donovan Wilson machte seine Sache zwar gut, verfügt aber noch nicht über viel NFL-Erfahrung.

Angesichts von Free Agents wie Earl Thomas, Eric Berry, Eric Reid oder Thomas Jefferson sollte McCarthy daher darüber nachdenken, einen oder mehrere dieser Spieler zu einem Workout einzuladen.

Einen weiteren Bedarf haben die Cowboys nach der Entlassung von Brandon Carr auch auf der Cornerback-Position. Dort könnte man jetzt über die erfahrenen Prince Amukamara, Morris Claiborne oder Tramon Williams nachdenken, um den überforderten Rookie Trevon Diggs zu entlasten.

"Es liegt an uns"

Ob mit Verstärkungen oder nicht, es muss sich was ändern in Dallas. "Talent bedeutet nichts in der NFL. Es liegt allein an uns, dass wir es hinbekommen und besser machen", nimmt Lawrence das Team in die Pflicht. Er selbst könnte bald etwas Entlastung bekommen, denn Randy Gregory ist ab sofort wieder im Training und könnte eine sofortige Hilfe sein.

Quarterback Dak Prescott hat einen weiteren Lösungsansatz parat. "Wir müssen es hinbekommen, motivierter in ein Spiel zu gehen. Aktuell gehen wir ohne Selbstvertrauen in ein Spiel rein und das merkt man uns an", erklärt Prescott.

Dieses Selbstvertrauen können sich die Cowboys in den nächsten Partien erarbeiten. Mit Heimspielen gegen die New York Giants und Arizona Cardinals und Auswärtsspielen beim Washington Football Team und den Philadelphia Eagles haben sie ein vermeintlich machbares Programm in den nächsten vier Wochen vor der Brust. Dort muss sich was ändern, wenn Spieler und Coordinator Mike Nolan ihre Jobs behalten wollen.

Sebastian Mühlenhof

