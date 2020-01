München - Die Cincinnati Bengals baggern an ihrem Quarterback für die Zukunft.

Und wer noch Zweifel hatte, dass das schlechteste Team der Saison 2019 mit dem ersten Pick im Draft 2020 einen anderen Spielmacher als Heisman-Gewinner Joe Burrow im Blick hat, dem dürfte nun auch klar sein: Die Bengals wollen den Star der LSU Tigers. Unbedingt.

Wie Jim Nagy, der Geschäftsführer des Senior Bowl, nun bestätigte, hat Bengals-Coach Zac Taylor höchstpersönlich bei der Burrow-Familie angerufen, um dem Sohn eine Teilnahme schmackhaft zu machen. Die Bengals coachen ein Team bei dem College All-Star-Spiel, die Detroit Lions das andere.

Ein Gefühl für die Bengals bekommen

"Sie wollen Joe zum Bowl bringen und die Woche mit ihm verbringen. Ein Punkt, den sie bei den Burrows angesprochen haben, ist, dass sie wollen, dass Joe ein Gefühl für sie bekommt und worum es in ihrem Klub geht", sagt Nagy.

Man muss wissen: Die LSU Tigers spielen im College-Finale gegen die Clemson Tigers (in der Nacht von Montag auf Dienstag ab 1:40 Uhr auf ProSieben MAXX und ran.de), die Senior-Bowl-Woche startet bereits am 20. Januar in Mobile, Alabama, das Spiel findet am 25. Januar statt.

Der Senior Bowl ist für College-Spieler in ihrem Senior-Jahr eine gute Möglichkeit, sich vor dem Draft (23. bis 25. April in Las Vegas) über mehrere Tage zu präsentieren, nicht nur im Spiel-, sondern auch im Trainingsmodus und auch abseits des Platzes.

Wie Nagy verriet, soll Burrow tatsächlich großes Interesse daran haben, am Senior Bowl teilzunehmen. Burrow hätte es nach einer starken College-Saison eigentlich gar nicht nötig, sich dort zu zeigen, viele sagen auch, er kann dort nur verlieren.

Doch sollten Burrow und die Bengals in der Bowl-Woche zusammenfinden, wäre das eine klassische Win-Win-Situation. Und der Nummer-1-Pick stünde schon im Januar praktisch fest.

