Beim NFL Draft streiten für gewöhnlich die Klubs um die größten Talente des Landes. Doch in diesem Jahr findet wegen des Coronavirus schon im Vorfeld des Events ein Ringen statt - um den Zeitpunkt der Austragung.

Steht vor ungeahnten Schwierigkeiten in der Coronakrise: NFL-Boss Roger Goodell will nicht am Zeitpunkt des Draft rütteln © Getty Images