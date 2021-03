München - Punter haben es beim NFL Draft (am 29. April im Livestream auf ran.de) oftmals schwer.

Während die Spieler anderer Positionsgruppen heiß begehrt sind und gepickt werden, bleiben Punter oftmals unberücksichtigt und müssen sich später als ungedrafteter Free Agent einen Platz in der NFL erkämpfen.

Zach Davidson von Central Missouri könnte es besser ergehen. Er ist nämlich nicht nur Punter, sondern auch noch ein durchaus begabter Tight End. Und es wäre durchaus vorstellbar, dass Davidson auch in der NFL diese seltene Positions-Kombi beibehalten wird.

"Ich habe die faszinierendste Geschichte"

"Ich habe schon einige Spieler getroffen, die als Punter und als Quarterback oder als Tight End und als Quarterback gespielt haben. Aber ich habe noch nie jemanden getroffen, der Punter und Tight End zugleich ist", wird er auf "fansided.com" zitiert: "Ich habe definitiv das Gefühl, die faszinierendste Geschichte zu haben."

Davidson begann bereits zu Schulzeiten mit seiner Doppelfunktion. "Wir hatten an meiner High School keine große Verwendung für einen Tight End, der tiefe Routen läuft. Also habe ich gepuntet", erzählt er.

Dies genügte zwar nicht, um das Interesse der großen Universitäten zu gewinnen. Immerhin aber war er gut genug, um von der University of Central Missouri rekrutiert zu werden - und zwar als Punter.

Die Central Missouri Mules gehören lediglich der NCAA Division II an und stehen daher nicht so sehr im Fokus wie die Top-Universitäten. Auch die Gegner sind nicht so stark, sodass die Leistungen der Spieler oftmals weniger Wertschätzung erhalten.

Dennoch dürfte Davidson das Interesse einiger NFL-Teams geweckt haben. In seiner letzten College-Saison kam Davidson auf einen Punt-Durchschnitt von 40,3 Yards, in der Saison 2017 sogar auf 44,3 Yards.

Zum Vergleich: Top-Punter der NFL erreichen einen Durchschnitt zwischen 45 und 50 Yards.

15 Touchdowns in einer Saison

Nachdem Davidson in seiner ersten College-Saison ausschließlich als Punter spielte, wurde er ab 2018 gelegentlich auch als Tight End eingesetzt. "Der Trainer hatte entschieden, mich auf verschiedenen Spots auszuprobieren", erzählt er.

Davidson schaute sich stundelang Videos von Tight Ends wie Travis Kelce oder George Kittle an, um von den besten Spielern der NFL zu lernen. Dies tut er heute noch: "Da ich nur eine Saison als Tight End gespielt habe, muss ich mich noch weiterentwickeln."

Seine Leistungen sind beachtlich: In seiner letzten College-Saison fing Davidson 40 Pässe für 894 Yards und 15 Touchdowns. Er ist beweglich, schnell und sehr fangsicher. Als Routenläufer und Run-Blocker hat er allerdings noch viel Luft nach oben.

Einladung zum NFL Combine

Dass er zu den 323 Talenten zählt, die zum NFL Combine eingeladen wurden, beweist allerdings, dass sich Davidson für den NFL Draft berechtigte Hoffnungen machen darf.

Ob er als Punter oder Tight End gepickt wird, dürfte ihm dann fast egal sein.

