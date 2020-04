München – Die Spieler sind angespannt, bis sie losgelassen werden, dann explodieren sie förmlich.

Offense gegen Defense, D-Line vs. O-Line, wie immer beim Football, und die Angreifer haben einen Plan. Fühlen sich bestens vorbereitet.

Alles läuft jetzt in Sekundenschnelle ab, beide Formationen rennen aufeinander zu, bis es fürchterlich knallt. Flammen steigen auf, überall Rauch.

Superheld im Action-Film

Doch einer trotzt dem ganzen Chaos und stapft wie selbstverständlich durch das Feuer. Wie der Hauptdarsteller in einem Action-Film. Der Superheld.

Chase Young.

Was sich jetzt wie eine mega-kitschige Lobeshymne für einen der besten, wenn nicht den besten Spieler des Draft 2020 (in der Nacht vom 23. auf den 24. April ab 1:45 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de) liest, ist die Beschreibung von College-Coach Tom Allen, wie sich die Gegner gefühlt haben, wenn sie auf Young und seine Ohio State Buckeyes trafen.

"Egal was wir versuchen, er macht uns fertig. So hat es sich angefühlt", sagte der Indiana-Coach ESPN. "Es ist wie in einem Action-Film: Du hast einen Plan, wie du mit diesem Ding, das du nicht zerstören kannst, fertig wirst. Du denkst, du hast es geschafft und dann – Boom - läuft er plötzlich durch die Flammen."

Explosiv, im wahrsten Sinne des Wortes. Schnell, kraftvoll, beweglich. Ein Trauma für die Gegner, ein Traum für das eigene Team.

Allen bringt auf den Punkt, was bei den Gegnern los war, als sich der Defensive End zum Draft anmeldete, und das ein Jahr früher, bereits als Junior: "Als er es wirklich getan hat, haben wir eine kleine Party gefeiert", sagte Allen. "Ich hoffe, es kommen nicht noch mehr solche Typen wie er."

Kollektives Aufatmen

Kollektives Aufatmen, dass der 21-Jährige weg ist.

Denn seine Saison war ein einziges Statement: Er kam auf 16,5 Sacks, 46 Tackles, 21 Tackles for Loss und sieben Forced Fumbles. All das in nur zwölf Spielen. Ein Pass Rusher, wie er im Buche steht.

Er zögert dann auch gar nicht lange, als er bei ESPN danach gefragt wird, wer denn der beste Spieler im Draft sei. Immerhin wird Quarterback Joe Burrow höher gehandelt, er wird wohl an Nummer eins von den Cincinnati Bengals ausgewählt.

"Ich, definitiv", sagte Young ohne zu zögern. Großes Talent, große Klappe? Ja, sicher.

Oder eben einfach nur eine Menge Selbstvertrauen. Wer nach der High School aus 40 Colleges auswählen konnte, der weiß schon früh, was er kann.

Und wenn gegnerische Offensiven ihren Game Plan an einem einzigen gegnerischen Spieler ausrichten, ebenfalls.

Viel Selbstvertrauen, große Klappe

"Wie ich mich auf ein Spiel vorbereite - niemand bereitet sich so vor wie ich. Ich denke, dass ich der härteste Arbeiter im Draft bin. Ich bin stolz darauf zu sagen, dass ich der beste Spieler bin, weil ich Vertrauen in das habe, was ich tue", sagte er: "Ich habe Vertrauen, weil ich mich Tag für Tag auf das vorbereitet habe, was ich auf dem Feld getan habe. Deshalb kann ich das sagen."

Es wird davon ausgegangen, dass die Washington Redskins mit ihren Nummer-zwei-Pick zuschlagen werden. "Diese Jungs sind schwer zu finden", sagte Draft-Analyst Daniel Jeremiah: "Deshalb tradest du nicht von einem Elite-Edge-Rusher weg."

Das ließ auch Ron Rivera durchblicken. Er wurde zuletzt bei einem Conference Call explizit danach gefragt, ob die Redskins ihren Pick Nummer zwei traden würden.

"Wenn man Spieler A nicht und stattdessen Spieler D nimmt, muss Spieler D wie Spieler A sein, denn wenn Spieler A zehn Jahre für dich spielt und Spieler D nicht, hat man dann einen wirklichen Wert oder nur eine ganze Reihe von Picks bekommen? Man muss sagen können, dass der nächste Spieler, den man nehmen wird, einen hohen Einfluss haben wird. Und genau danach suche ich."

Young wäre genau so ein Spieler.

Besser als die Bosas?

Sein Wide Receiver Terry McLaurin dürfte aus dem Nähkästchen geplaudert haben, denn er spielte am College sowohl mit Chase Young als auch mit Nick und Joey Bosa zusammen. Young wird immer wieder mit den Bosa-Brüdern verglichen. Wie wichtig ein Pass Rusher für die Defense, für das ganze Team sein kann, bewies Nick Bosa 2019 bei den San Francisco 49ers, er hob die Defense auf ein neues Level.

McLaurin: "Ich habe alle Drei spielen sehen und im College hatte ich immer das Gefühl, dass Chase der Produktivste von ihnen ist. Dabei will ich nichts gegen Nick oder Joey sagen, das soll nur zeigen, wie gut Chase sein kann."

Auf dem College wissen sie es bereits. Dank diverser "Action-Filme".

