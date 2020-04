München - Der NFL Draft (heute ab 23:45 Uhr auf ProSieben MAXX und ran.de) lebt von Überraschungen. Tradet ein Team hoch, entsteht eine ganz neue Dynamik.

Fans und Experten stellen sich plötzlich ganz viele Fragen: Warum hat die Mannschaft das getan? Welchen Spieler hat das Team im Auge? Und vor allem: Welche Mannschaft zieht aus dem Deal den größeren Vorteil?

Der Wert eines Draft Picks ist schwer zu bemessen. Hängt dieser doch vorwiegend davon ab, was die General Manager damit anstellen.

Die Vergangenheit beweist, dass man sich mit einem Nummer-1-Pick einen Flop (JaMarcus Russel) angeln kann, dafür aber für einen Pick an Position 199 vielleicht den besten Footballspieler aller Zeiten (Tom Brady) bekommt.

Trotzdem gilt: Je früher ein Team im Draft an der Reihe ist, desto besser.

Wenn eine Mannschaft zum Beispiel einen bestimmten Quarterback auswählen möchte und befürchtet, ein anderes Team, welches im Draft vor ihnen an der Reihe ist, hat selbigen Spieler im Auge, ist das Hochtraden die letzte Option.

Die Draft Value Charts geben Aufschluss darüber, was ein Pick überhaupt wert ist. Dabei handelt es sich um ein Punktesystem.

Here is the NFL draft trade value chart pic.twitter.com/e37xmCnHBG — nation of eagles (@NationOfEagles) April 18, 2020

Der Pick-Nummer-1 ist zum Beispiel 3000 Punkte wert, der Pick-Nummer-2 2600 Punkte, Pick-Nummer-10 1300 Punkte, Pick-Nummer-50 400 Punkte.

Beispiel New England Patriots

Ein Beispiel: Nehmen wir einmal an, die an Position 23 stehenden New England Patriots möchten an Position 13 (San Francisco 49ers) hoch traden, um sich einen jungen Quarterback als Nachfolger von Tom Brady zu angeln.

Die Draft Value Charts verraten: Pick-Nummer-13 ist 1150 Punkte wert, Pick-Nummer 23 wäre 760 Punkte wert – ergibt also eine Differenz von 390 Punkten.

Die Patriots müssten also ihre Picks an Position 87 (155 Punkte), an Position 98 (108 Punkte), an Position 100 (100 Punkte) und an Position 172 (22 Punkte) abgeben, um eine realistische Chance zu haben. Denn diese vier Picks haben zusammengerechnet einen Wert von 385 Punkten.

Beispiel Miami Dolphins

Noch ein anderes Beispiel: Nehmen wir an, die an Position 5 stehenden Miami Dolphins möchten sich an Position 2 hoch traden, wo die Washington Redskins stehen.

Das wäre ein teures Unterfangen. Der Draft-Pick-Nummer 2 hat einen Wert von 2600 Punkten, der Draft-Pick-Nummer 5 einen Wert von 1700 Punkten – ergibt eine Differenz von 900 Punkten.

Bedeutet: Die Miami Dolphins müssten für den Pick Nummer 2 neben ihrem Nummer-5-Pick auch noch ihren Pick an Position 18 dazu packen. Dieser hat laut den Charts nämlich einen Wert von 900 Punkten.

Nun sind die Punkte der Draft Value Charts natürlich keine feste Regel. Der genaue Wert eines Picks hängt nicht zuletzt auch davon ab, wie dringend eine Mannschaft hoch traden möchte. Zudem sind oftmals auch Spieler in Trades involviert, dessen Wert sich schwer in Punkte bemessen lässt.

Dennoch bieten die Draft Value Charts eine gute Orientierung, um zu verstehen, welche Mannschaft beim Draft den besseren Deal gemacht hat.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.