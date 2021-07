München - Aufgrund der langen Pause ab Februar kommt es auch schon mal in der NFL vor, dass sich unvorbereitete Spieler im ersten Training der Saison eine schwere Verletzung zuzogen.

Was sich allerdings in der kanadischen CFL, die allgemein als zweitbeste Football-Liga der Welt gilt, vor kurzem ereignete, ist ebenso dramatisch wie kurios.

Vier Spieler verletzen sich in sechs Minuten schwer

So gaben die Saskatchewan Roughriders an, dass sich während eines Sechs-Minuten-Drills im Training gleich vier Spieler einen Riss der Achillessehne zuzogen. Um welche Übung es sich dabei genau handelte, wurde zunächst nicht kommuniziert.

Doch es wird noch absurder: Auch bei zwei anderen Teams in der CFL ereigneten sich am selben Tag ähnliche Vorfälle. Wie die Liga bestätigte, erlitten mindestens zwei weitere Spieler von unterschiedlichen Teams einen Achillessehnenriss.

Aufschrei groß: Gewerkschaft schaltet sich ein

Da die CFL aufgrund der Corona-Pandemie für ein Jahr die Türen dicht machte, war auch ein Großteil der Spieler in dieser Zeit vom professionellen Spielbetrieb ausgeschlossen. Deshalb forderte die Spielergewerkschaft von den Trainern, in der ersten Woche auf kräftezehrende Übungen zu verzichten, um die Spieler langsam heranzuführen.

Die Gewerkschaft erhebt nun nach Bekanntgabe der Verletzungen schwere Vorwürfe gegen die Teams: "Entgegen der Versprechen der Liga, die Gesundheit der Spieler an höchste Stelle zu setzen, verletzten sich mindestens sechs Spieler im Training schwer. Das entspricht ganz und gar nicht den Versprechen", so die Gewerkschaft in einem Statement.

"Die Berichte, die wir im Zusammenhang mit den Vorfällen erhalten haben, sind besorgniserregend. Die Trainer haben offensichtlich keinen Gedanken daran verschwendet, sich an die vorgegebenen Protokolle zu halten", heißt es weiter.

Noch ist unklar, wie die Liga-Verantwortlichen auf den Vorfall reagieren.

