München – Die New England Patriots müssen in der kommenden Saison ohne Fullback Danny Vitale, Offensive Guard Najee Toran und voraussichtlich auch Right Tackle Marcus Cannon auskommen. Die drei Offensivspieler haben sich laut US-Medienberichten entschieden, freiwillig auf die kommende Saison zu verzichten.

Durch Vitales Verzicht, den seine Berateragentur Steinberg Sports & Entertainment am Montag bestätigte, steigen die Einsatzchancen des deutschen Fullbacks Jakob Johnson. Dessen Konkurrenz besteht nun nur noch aus dem Undrafted Rookie Jake Burt und dem etatmäßigen Tight End Dalton Keene. Vitale unterschrieb bei den Patriots erst im Mai einen Einjahresvertrag über 1,3 Millionen Dollar – 100.000 davon garantiert. Am 13. April wurde der 26-Jährige Vater einer Tochter.

Starting Tackle verzichtet nach früherer Krebserkrankung

Neben Vitale setzt auch Starting Right Tackle Marcus Cannon die Saison aus, wie der "Boston Herald" berichtet. Cannon begann in der vergangenen Saison in 15 Spielen der Regular Season für die Patriots. Der inzwischen 32-Jährige, der mit den Patriots dreimal den Super Bowl gewann, erkrankte zu College-Football-Zeiten am Non-Hodgkin-Lymphom und erhält damit als potenzieller Hochrisiko-Patient eine Zahlung für 350.000 Dollar nach seinem Saisonverzicht. Spieler, die nicht als Risikopatienten im Fall einer Covid-19-Ansteckung gelten, erhalten 150.000 Dollar.

Auch Guard Najee Toran, der in der vergangenen Saison im Practice Squad der Patriots stand, verzichtet auf die Saison. Er wäre aber voraussichtlich in seinem zweiten NFL-Jahr ohnehin nicht über eine Backup-Rolle hinausgekommen.

