München - Nach den positiven Corona-Tests bei Cam Newton von den New England Patriots und Jordan Ta’amu aus dem Practice Squad der Kansas City Chiefs wurde das Spiel von der NFL vom Sonntagabend auf die Nacht von Montag auf Dienstag verlegt. Der Kick-off soll um 1:05 Uhr deutscher Zeit erfolgen.

Für die Chiefs ist das der Auftakt einer durch die Verschiebung knallharten Phase: Gleich drei Spiele nämlich warten binnen zehn Tagen auf den amtierenden Champion.

Nach der Partie am Dienstag muss Kansas City am Sonntagabend um 19 Uhr gegen die Las Vegas Raiders ran, ehe Patrick Mahomes & Co. in Woche 6 das Thursday Night Game bei den Buffalo Bills bestreiten.

Buffalo Bills mit ungeplanter Bye-Week?

Und die Bills könnten dann ganz besonders ausgeruht sein: Ihre Partie gegen die Tennessee Titans am fünften Spieltag am kommenden Wochenende steht nach mehreren Corona-Fällen im Titans-Kader auf der Kippe.

Das Spiel der Franchise aus Memphis gegen die Pittsburgh Steelers, das eigentlich diesen Sonntag hätte stattfinden sollen, wurde bereits verlegt. Noch ist unklar, wann die Titans wieder ins Spielgeschehen eingreifen können.

