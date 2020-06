München/Philadelphia - Wenn die NFL nach jetzigem Stand Mitte September in ihre 101. Saison geht, wird die Spielzeit aufgrund der Coronavirus-Pandemie abseits des Sportlichen bereits eine ganz besondere.

Neben massiver Einnahmenverluste, die den Teams bei leeren Stadien drohen, sind die Auswirkungen für die Spieler weniger kompliziert, aber dafür hochemotional - sind derartige Umstände doch völliges Neuland.

Geisterspiele als "Kulturschock"

"Mein Empfinden dazu, in einem leeren Stadion zu spielen - ich kann mich definitiv nicht daran erinnern. Ich habe noch nie in einem leeren Stadion gespielt, ehrlich gesagt", erklärte Wide Receiver DeSean Jackson von den Philadelphia Eagles in der Youtube-Serie "Outside the Lane" von Teamkollege Lane Johnson.

"Sogar in Pop Warner (größtes und ältestes Programm für Jugend-Football der USA, Anm. d. Red.) habe ich auf die Tribünen geschaut und Fans gesehen. Es wird ein Kulturschock", befürchtet Jackson.

Und weiter: "Ich denke, am Ende des Tages sind wir alle Profis und wir werden uns alle daran gewöhnen. Am Anfang wird es sicher komisch sein, aber hoffentlich lässt sich eine Alternative finden."

Die sportlichen Höchstleistungen sieht Jackson derweil durch Geisterspiele gefährdet: "Ich glaube, viele Teams und Spieler zehren von der Energie."

Sinkendes Niveau wegen der Abwesenhweit des 12. Mannes? Ein Umstand, dem man möglichst entgegenwirken will.

Plant NFL Maßnahmen für künstliche Stimmung?

"CBS" berichtete kürzlich über Spekulationen, dass die Franchises darüber nachdenken würden, in der kommenden Saison künstliche Stadionatmosphäre einzuspielen.

Jackson geht noch einen Schritt weiter und schlägt eine Alternative vor, damit die Zuschauer zu Hause vor den Bildschirmen noch mehr unterhalten werden.

Der 33-Jährige machte den Vorschlag, jeden Spieler auf dem Feld mit einem Mikrofon auszustatten: "Es wird verrückt werden (ohne Fans, Anm. d. Red.). Ich denke, sie sollten es tun (die Spieler mit Mikrofonen ausstatten, Anm. d. Red.). Man sollte Fans einen tieferen Einblick gewähren, damit sie sehen können, was wirklich zwischen den weißen Linien vor sich geht. Es wird verrückt werden."

Der Zuschauer würde einen tiefen Einblick hinter die Kulissen erhalten: "Ich kann bezeugen, dass es in den Schützengräben verrückt zugeht und ich weiß, dass es außerhalb des Platzes auch so ist mit den Gesprächen, die hin und her gehen."

Ausweitung von Mic'd Up unwahrscheinlich

Trotz der Vorzüge für die Fans ist zu bezweifeln, dass die NFL ihr "Mic'd Up-Programm ausweitet. Die Franchises würden dem Bericht zu Folge wohl kaum einer flächendeckenden Verkablung ihrer Spieler zustimmen, die das Risiko der Bekanntgabe von Franchise-Internas signifikant erhöht.

Einige Spieler würden es darüber hinaus wahrscheinlich auch vorziehen, wenn ihre nicht immer jugendfreien Schlachtrufe nicht eins zu eins im TV landen.

Auch wenn die Fans sich gewiss die Finger danach lecken würden.

Daniel Kugler

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.