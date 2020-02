Miami/München - Mit Hollywood-Star Scott Eastwood hat sich ein Promi-Fan vor dem Super Bowl (So., ab 22.45 Uhr live auf ProSieben und ran.de) klar bekannt - und zwar zu "seinen" San Francisco 49ers.

Der Promi-Fan, der in Filmen wie "Flags of Our Fathers", "Gran Torino", "Herz aus Stahl" oder "Kein Ort ohne dich" mitwirkte, nahm extra vor dem großen Spiel in Miami gegen die Kansas City Chiefs ein kurioses Tanz-Video auf einer Yacht auf, um sich für den Super Bowl einzustimmen. Der Sohn von Film-Ikone Clint Eastwood tanzte dem Super Bowl quasi entgegen.

Vater Clint ist Oakland- und 49ers-Fan

Der 33-jährige Eastwood, der in Monterey aufwuchs (zirka 120 Meilen von San Francisco entfernt), äußerte sich bereits 2019 in der Talkshow "The Rich Eisen Show" über seine glühende Leidenschaft für die San Francisco 49ers.

Bei Vater Clint soll es laut Scott aber etwas anders aussehen. "Mein Vater ist irgendwie hin und her gerissen, weil er in Oakland geboren wurde, also ist er eine Art Oakland- und Niners-Fan. Er ist irgendwie dazwischen", sagte Schauspieler und Model Scott in der "The Rich Eisen Show".

