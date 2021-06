München - Le'Veon macht munter weiter mit seiner Kritik an ehemaligen Teams und Weggefährten.

Diesmal schießt der Running Back auf Instagram gegen seinen ehemaligen Coach bei den Kansas City Chiefs, Andy Reid.

"Ich werde nie wieder für Andy Reid spielen. Da trete ich eher zurück", schreibt Bell.

Eine weitere Erklärung für seine Äußerungen gab Bell allerdings nicht. Das Kuriose: Reid genießt in der gesamten Liga hohes Ansehen und ist einer der meist gemochten Coaches in der NFL.

Zukunft in der NFL fraglich

Klar ist nun: Eine Zukunft für Bell gibt es in Kansas City nicht. Die Chiefs hatten ohnehin wenig Interesse gezeigt, den Free Agent wieder unter Vertrag zu nehmen.

In der vergangenen Saison hatte Bell bei den Chiefs keine tragende Rolle gespielt. Zwar war er in zwei seiner neun Partien Starter und erlief insgesamt 254, inklusive zweier Touchdowns, dennoch ist das kaum der Anspruch des ehemaligen Star Running Backs, der nie an die Zeit in Pittsburgh anschließen konnte.

Die Kritik an Reid könnte Bell für seine weitere Zukunft in der NFL noch auf die Füße fallen. Viele ehemalige Weggefährten des Chiefs-Head-Coaches sind in der Liga verteilt und werden Bells Äußerungen mit wenig Begeisterung aufgenommen haben.

