München - In der Free Agency staubte Offensive Tackle Trent Williams bei den San Francisco 49ers einen Rekordvertrag ab. Nun hat der 32-Jährige enthüllt, wie es zu dem Kontrakt kam und dass er eigentlich schon fast bei einer anderen Franchise unter Vertrag stand.

Lange hatte Williams erklärt, bei den 49ers und Coach Kyle Shanahan bleiben zu wollen. Doch die Verhandlungen über einen neuen Vertrag gerieten ins Stocken. Dann machten die Kansas City Chiefs einen "guten Vorstoß", so der Sportler.

Doch Williams, der Head Coach Shanahan bereits aus der gemeinsamen Zeit in Washington kennt, hatte diesem zu Beginn der Free Agency versprochen, ihm noch eine letzte Chance zu geben, wenn er mit einem anderen Team kurz vor einer Einigung steht.

Williams rief Shanahan an

"Sobald ich das Gefühl hatte, dass Kansas City bereit war, unseren Deal offiziell zu machen, habe ich Kyle angerufen", erklärte Williams. "Ich konnte es nicht einmal aussprechen und ihm einfach sagen. Ich habe nur gesagt: 'Hey Mann, wir müssen uns damit beeilen, wenn du verstehst, was ich meine'".

Und Shanahan verstand.

Im Gespräch mit seinem Coach erklärte der Tackle, der zu diesem Zeitpunkt gerade dabei war das neue Restaurant von James Harden in Houston zu betreten, dass er seine Zukunfts-Entscheidung treffen würde, wenn sein Abendessen vorbei ist.

Dann ging alles ganz schnell.

Rekord-Vertrag mit den 49ers

Noch bevor der NFL-Profi gut eine Stunde später zurück zu seinem Auto gehen konnte, verkündete ihm sein Agent am Telefon den Rekord-Vertrag mit den 49ers über sechs Jahre und 138 Millionen US-Dollar, davon 55,1 Millionen garantiert.

In der Saison 2019 hatte der achtmalige Pro Bowler seinen Karriere-Tiefpunkt erlebt. Erst litt er an einer seltenen Form von Krebs, und musste sich am Kopf operieren lassen, dann streikte er wegen der seiner Meinung nach schlechten medizinischen Versorgung bei den damaligen Washington Redskins.

Mit seinem Wechsel nach San Francisco gelang ihm anschließend ein Glücksgriff, vor allem dank der guten Beziehung zum Head Coach. Dass er aber weiterhin bei den 49ers bleiben, und gleichzeitig ordentlich absahnen könnte, glaubte Williams nicht.

Chiefs gehen leer aus

"Ich dachte, ich würde entweder eine Menge Geld bekommen und irgendwo sein, wo ich es hasse zu sein, oder ich würde irgendwo sein, wo ich es liebe, für einen Rabatt zu spielen", erklärte der Sportler: "Ich hätte definitiv nicht gedacht, dass es beides sein würde."

Neben den Kansas City Chiefs, bei denen vor allem Quarterback Patrick Mahomes an einer Verpflichtung von Williams interessiert war, erhielt er auch eine Offerte von Colts-Guard Quenton Nelson.

