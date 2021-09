München - Die Saisonvorbereitung von Carson Wentz bei den Indianapolis Colts (am 12. September ab 18:30 Uhr gegen die Seattle Seahawks, live auf ProSieben und ran.de) wurde nicht nur aufgrund seiner Operation unterbrochen, sondern auch, weil er Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte.

Fünf Tage durfte er nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen.

Dies wäre nicht passiert, wäre der Quarterback geimpft gewesen.

Doch Wentz hat sich bislang bewusst dagegen entschieden. "Das ist eine persönliche Entscheidung", sagte er am Donnerstag in einer Medienrunde. "Ich möchte nicht im Detail auf die Gründe eingehen. Aber es war eine Entscheidung von mir und meiner Familie."

So lange er nicht geimpft ist, könnte er bei einem Kontakt mit einem Infizierten jederzeit für fünf Tage und bei einer Infektion sogar für zehn Tage von allen Team-Aktivitäten ausgeschlossen werden. Er akzeptiert das Risiko, möglicherweise aufgrund des Corona-Protokolls ein oder zwei Spiele zu verpassen.

"Das wäre sehr bedauerlich. Aber ich verstehe, dass es diese Regeln und Vorgaben gibt. Ob wir uns nun einig sind oder nicht - ich habe das Glück, ein Angestellter in der NFL zu sein und das tun zu dürfen. Wir müssen also akzeptieren, was die Liga vorgibt und einfach hoffen, dass das nicht passiert."

Wentz will Kontakte reduzieren

Dass er aufgrund eines Kontakts zu einem Infizierten mehrere Tage nicht am Training teilnehmen konnte, werde "eine Lehre sein, alle Risiken zu vermeiden, die wir vermeiden können. Wir tun alles, um an jedem Wochenende verfügbar zu sein."

Gleichwohl habe er selber festgestellt, dass es "sehr schwierig sein kann, sämtliche Kontakte zu vermeiden." Heißt also: Die Colts können nicht sicher sein, dass Wentz wirklich in allen 17 Saisonspielen verfügbar sein wird.

Er schließt nicht aus, dass er sich später noch einmal anders entscheiden und doch impfen lassen würde, möchte sich mit dieser Entscheidung aber offenbar noch Zeit lassen.

"In dieser Pandemie, die bis in das letzte Jahr zurückreicht, gibt es eine Menge Unbekanntes. Ich werde nicht so tun, als wäre ich darin ein Experte. Jeder geht eben anders damit um."

