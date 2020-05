München - Ihr Job ist undankbar. Ja, auch ungerecht. Bitter bisweilen.

Denn es ist, wie es ist bei den Kickern: Sekt oder Selters, alles oder nichts. Ein Mittelding gibt es nicht. Fehler haben unmittelbare Auswirkungen. From Hero to Zero in Sekunden, die Fallhöhe ist hoch.

An den Pranger gestellt

An den Pranger gestellt werden sie gerne, wenn ein beim entscheidenden Versuch der Ball neben die Stangen geht. Gefeiert werden sie im Erfolgsfall zwar auch, aber das ist kaum ein Ausgleich zur Häme, die man abbekommt, wenn es nicht klappt.

Man muss sich nichts vormachen: Es ist ein undankbarer Job, denn die Aufgabe ist nicht ohne, der Druck enorm. Bei den NFL-Kickern sind es oft keine fehlenden körperlichen Fähig- und Fertigkeiten, es ist die Erwartungshaltung, auf den Punkt treffen zu müssen.

In der vergangenen Saison schlitterten die Kicker dann sogar in eine ausgewachsene Krise, es waren nicht mehr nur "Einzelfälle", sondern nahezu eine ganze Branche stand in der Kritik: Hatten die Kicker das kicken verlernt?

Nein, es gab sie natürlich, die konstanten Ablieferer, die Stars im Hintergrund, im Schatten der Superstars, auf die weiter Verlass war. Josh Lambo von den Jacksonville Jaguars zum Beispiel.

Er kam 2019 auf eine starke Quote, verwandelte 33 von 34 Field-Goal-Versuchen, was 97 Prozent entspricht. Wie auch bei den Extrapunkten, wo er 19 von 20 verwandelte. Er wurde Anfang 2019 mit einem neuen Vertrag ausgestattet, mit einem Arbeitspapier über vier Jahre, das ihm 15,5 Millionen Dollar bringt. Nach der Saison 2019 wurde er in das Second-Team All Pro gewählt.

Im Moment keiner besser

In den Pro Bowl wurde allerdings Justin Tucker vopn den Baltimore Ravens gewählt. "Natürlich ist Justin Tucker der Beste, den es gibt, aber nicht in dieser Saison", sagte Lambo: "Ich glaube nicht, dass es momentan jemanden gibt, der besser ist."

Das Selbstvertrauen eines Top-Kickers in der NFL.

Dabei war er von der NFL und einem Top-Vertrag vor ein paar Jahren noch sehr weit entfernt. Denn Lambo wollte ursprünglich Profi-Fußballer werden. Torhüter. Und eigentlich war seine Karriere sogar bereits beendet, bevor sie richtig begonnen hatte.

Lambo gehörte zur "Generation Adidas", einem Förderprogramm der MLS, stand als Jugendlicher aber vor dem Sprung nach Europa. An seinem 16. Geburtstag wurde ihm ein Vertrag beim FC Everton angeboten, der Deal scheiterte aber an seiner Arbeitserlaubnis, er hat griechische Vorfahren.

Tim Howard hatte gerade bei Manchester United unterschrieben und es gab Brad Friedel, "einen amerikanischen Torhüter-Wahnsinn", erinnert er sich bei Sky Sports. "Diese Vereine hörten, dass es einen sehr, sehr großen amerikanischen Jungen gab, und einige von ihnen waren ziemlich aufgeregt."

Ein Jahr später versuchte er nochmal sein Glück in England, doch Probetrainings bei Everton, Sheffield United und Sheffield Wednesday brachten ihm keinen Vertrag. "Leider hat es damals nicht geklappt, aber es fällt mir schwer, mich darüber zu beschweren, wo ich gerade bin“, sagte der 29-Jährige.

Er wurde 2008 im Alter von 17 Jahren vom FC Dallas in der ersten Runde des MLS SuperDraft ausgewählt und spielte überwiegend in der MLS Reserve Division. Er schaffte es bis 2011 zwar in die U17- und U-20 Nationalmannschaft der USA, verpasste in der MLS aber den Durchbruch.

Karriere mit 21 am Ende

Hieß: Mit 21 Jahren war von seiner Laufbahn als Fußballer nicht mehr viel übrig.

Plan B: Er schrieb sich an der Texas A&M University ein und startete bei den Aggies als Kicker durch.

2015 wurde er von den San Diego Chargers als Undrafted Free Agent verpflichtet. In den ersten beiden Jahren kam er auf 81,3 Prozent verwandelter Field Goals, bei den Extrapunkten waren es 87,5 und 91,3 Prozent.

Treffsicher

2017 dann der Wechsel zu den Jaguars und der Aufstieg zu einem der besten Kicker der Liga, mit Werten stets über 90 Prozent. In seinen drei Saisons mit den Jags hat er bei 75 Field-Goal-Versuchen ganze vier nicht getroffen, bei 64 Extrapunkten ebenfalls nur vier Mal das Ziel verfehlt.

Sein Erfolgsgeheimnis?

Zum einen Trainer Doug Marrone. "Viel liegt an Doug, er bringt mich oft rein, gibt mir eine Chance und sagt: 'Hey, willst du das? Mach es' und er vertraut mir."

Den anderen Grund hat er aus dem Fußball mitgenommen. "Ich denke, man muss ein paar Schrauben locker haben, um ein Torwart zu sein. Das hilft auch dabei, ein Kicker zu sein."

Der Job ist ja schließlich auch oft genug undankbar.

