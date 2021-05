München - Nur ein Team schaffte in der Geschichte der NFL die perfekte Saison - eine Spielzeit ohne Niederlage und mit dem Super-Bowl-Titel. Die Miami Dolphins legten in der Saison 1972/73 die makellose Runde hin. Seither wagten sich nur die New England Patriots heran, verloren nach 16 Siegen in der Saison 2007/08 aber im Super Bowl. Nun will Patrick Mahomes die Geschichte neu schreiben.

Der Quarterback der Kansas City Chiefs musste die bittere 9:31-Pleite im jüngsten Super Bowl gegen die Tampa Bay Buccaneers erst verkraften, doch nun hat sich der MVP von 2018 ein ganz besonderes Ziel gesetzt.

20-0! Mahomes setzt sich hohe Ziele

"Der einzige Rekord, den ich brechen möchte, und der in diesem Jahr neu sein wird, ist, 20-0 zu gewinnen", so Mahomes in einem Interview mit dem "Bleacher Report".

Diesen Rekord zu brechen wird allerdings schwer, denn er existiert noch gar nicht. Bisher war es aber auch noch gar nicht möglich, diesen aufzustellen. Erst aufgrund der Aufstockung des Spielplans wird eine solche Bilanz möglich. Die Chiefs und ihr Superstar würden also eine ganz neue Geschichte schreiben.

