New York/München - Mit einer emotionalen Abschiedsrede verabschiedete sich Quarterback Eli Manning von der großen Football-Bühne. Der Signal Caller der New York Giants spielte 16 Jahre für das Team von Besitzer John Mara.

In seiner Rede bedankte er sich bei den New York Giants, den Fans und seiner Familie für die jahrelange Unterstützung. "Die Fans sind sehr einzigartig. Aber dafür liebe ich sie", sagte der 39-Jährige.

Daniel Jones "liebt Football"

Er werde immer "ein New Yorker" bleiben, fuhr er fort. Besitzer Mara lobte seinen ehemaligen Quarterback: "Für 16 Spielzeiten setzte Eli Manning den Maßstab, was es bedeutet, für die New York Giants zu spielen. Auf dem Feld und neben dem Feld." Für die Zukunft seines Nachfolgers Daniel Jones der ihn am dritten Spieltag verdrängte, sieht Manning viel Potenzial: "Daniel Jones liebt Football und ich denke, dass er eine erfolgreiche Zeit vor sich hat Er arbeitet täglich an sich und deshalb fiel es mir nicht schwer, Platz für ihn zu machen."

Manning gewann zwei Super Bowls (Saison 2007/08,2011/12) mit den Giants und wurde vier Mal in den Pro Bowl gewählt. Er stellte zahlreiche vereinsinterne Rekorde (Passing Touchdowns, Passing Yards etc.) auf. Mara kündigte auf der Pressekonferenz an, dass Mannings Trikotnummer nicht mehr vergeben wird.

Der 39-Jährige entschied sich dagegen, ein neues Team zu suchen: "Für mich heißt es nicht nur: Einmal ein Giant, immer ein Giant, sondern auch: Einmal ein Giant, nur ein Giant."

