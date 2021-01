München/Buffalo - Noch vier Sekunden auf der Uhr, vierter Versuch und elf Yards an der 47 Yard-Linie der Buffalo Bills, drei Punkte liegen die Indianapolis Colts hinten. Philip Rivers wirft so weit es nur geht, doch der Ball wird von Bills-Safety Micah Hyde runtergeschlagen. Das Aus für die Colts - und womöglich der letzte Pass in Rivers' Karriere.

"Was immer Gottes Wille ist"

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel war der 39-Jährige beinahe schon philosophisch: "Was immer Gottes Wille für mich und meine Familie ist, das will ich auch. Ob es hier in Indianapolis ist oder ob ich nächstes Jahr bei einem High School-Team an der Seiteninie als Coach stehe. Mit beidem wäre ich sehr zufrieden."

Bereits nach Woche 17 sickerte durch NFL Insider Ian Rapoport durch, dass die Colts nicht nur Rivers letzte Station sein werden, sondern 2020 auch seine letzte Saison in der NFL sein könnte.

Rivers mit Lob und Dank für das Team

Später wurde Rivers sogar emotional, als er sich bei seinen Teamkollegen und der ganzen Franchise aufrichtig bedankte: "Unter diesen Umständen diese Bindung zueinander zu entwickeln, das war etwas sehr Besonderes. Es war ein großartiges Team, dessen Teil ich sein durfte."

A special team to be a part of. #ForTheShoe pic.twitter.com/RJwUpVEcoe — Indianapolis Colts (@Colts) January 9, 2021

Auch das klingt bereits sehr nach Abschied aus "Indy". Philip Rivers warf in seiner Karriere für 63.440 Yards Raumgewinn (Platz 5 All Time) und 421 Touchdowns bei 209 Interceptions, zudem gewann er 134 seiner 240 Spiele in der Regular Season.

