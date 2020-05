Cincinnati/München - Nach neun Jahren wurde Andy Dalton von den Cincinnati Bengals einfach vor die Tür gesetzt. Immerhin hat der dreimalige Pro Bowler, der die Franchise-Rekorde für Passing Yards und Touchdowns in einer Saison hält, mit den Dallas Cowboys schnell einen neuen Klub gefunden.

Das bedeutet auch: Das Kapitel Bengals muss "Red Rifle" schnell abschließen und hinter sich lassen. So hat er die Chance genutzt, mit einem emotionalen Post Danke zu sagen. An den Klub. An die Stadt. An die Fans.

"Zahllose Erinnerungen, die ich nie vergessen werde"

"Vielen Dank, Cincinnati", beginnt Dalton seine Instagram-Botschaft: "Danke für die vergangenen neun Jahre. Es gibt zahllose Erinnerungen, die ich nie vergessen werde. Ich bin dankbar für die Freundschaften, meine Teamkollegen, Trainer und die ganze Organisation."

Weiter schreibt der Second Rounder des Draft 2011: "Ihr habt mich dazu gebracht, jeden Tag besser zu werden." Außerdem dankt Dalton für die Unterstützung seiner Stiftung und erwähnt explizit seine Ehefrau Jordan, die ihn "immer unterstützt hat und bei jedem Schritt an meiner Seite war. Ich bin gesegnet, dass wir diese Reise zusammen unternehmen."

Botschaft endet mit Fan-Ausruf "Who dey!"

Zum Abschluss betont der Quarterback: "Wir werden die Zeit in Cincinnati immer zu schätzen wissen." Die Botschaft endet mit dem Ausruf: "Who dey!" Diesen prägen die Bengals-Fans im Zusammenhang mit der Frage: "Who dey think gonna beat dem Bengals?" Also: Wer glaubt ihr wird die Bengals besiegen?

In einem rund dreiminütigen Clip lässt Dalton die Zeit in Cincinnati noch einmal Revue passieren. Vom Draft über seine gemeinnützige Arbeit und die sportlichen Großtaten bis hin zu seinem Abschied. Auch diverse Touchdown-Pässe dürfen da natürlich nicht fehlen.

Mit denen hat er immerhin dazu beigetragen, dass die Bengals in seinen ersten fünf NFL-Jahren jeweils in die Playoffs einzogen. Nur ein Sieg in der Postseason blieb ihm verwehrt. Der letzte liegt für die Franchise mittlerweile 29 Jahre zurück.

