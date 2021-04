München - Nach 17 Jahren bei den Arizona Cardinals ist Larry Fitzgerald erstmals in seiner Karriere ein Free Agent. Während vor einigen Wochen noch über einen möglichen Wechsel innerhalb der NFL spekuliert wurde, deutet nun vieles auf ein Karriereende des zukünftigen Hall of Famers hin.

Wie Mike Sando in "The Athletic" berichtet, scheinen einige hochrangige NFL-Verantwortliche davon überzeugt, dass der 37 Jahre alte Passempfänger seine Schuhe wohl endgültig an den Nagel hängen wird.

Fitzgerald werde eher zurücktreten, "als sich wieder in die Gruppe der Receiver einzuordnen, die mittlerweile von DeAndre Hopkins angeführt wird", zitiert Sando seine Quelle.

Die Leistungen des Routiniers waren in den vergangenen Jahren stetig zurückgegangen: Hinter Hopkins und Christian Kirk stand der Erstrundenpick aus dem Jahr 2004 nur noch an vierter Stelle der Hackordnung und verbuchte in der abgelaufenen Saison magere 54 Receptions für 409 Yards und einen Touchdown.

Kein Platz für Fitzgerald wegen Green

Nachdem die Cardinals auch noch A. J. Green von den Cincinnati Bengals unter Vertrag genommen haben, dürfte auch für "Larry Legend" kein Platz mehr im Roster der Traditionsfranchise sein.

Ein Indiz dafür, dass es kein Fitzgerald-Comeback bei den Cardinals geben wird, wollen die Insider auch schon ausgemacht haben: "Hopkins trifft die Entscheidung, was das Training anbelangt. Hätte Larry noch irgendeinen Einfluss, wäre das nicht der Fall."

Interessanter Umbruch in Glendale

So oder so steht den Cardinals ein "interessanter Umbruch" bevor.

Durch den potenziellen Abgang von Franchise-Ikone Larry Fitzgerald könnte ein Vakuum entstehen, dass eigentlich nur von seinen Nachfolgern Hopkins oder Green gefüllt werden könnte. Glaubt man Sandos Aussagen, müssen die Cardinals wohl ohne Larry Fitzgerald zurück in die Playoffs finden.

Knappe Super-Bowl-Niederlage gegen Pittsburgh

Seit seinem Debüt im Jahr 2004 gilt Fitzgerald als das Gesicht der Franchise. Der Wide Receiver wurde elfmal in den Pro Bowl gewählt, zudem sind seine 17.492 Receiving Yards der zweitbeste Wert der NFL-Geschichte.

Einen Super Bowl konnte der 37-Jährige bisher nicht gewinnen. Im 43. Endspiel unterlagen Fitzgerald und die Cardinals denkbar knapp gegen die Pittsburgh Steelers (23:27).

