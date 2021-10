München - Keine Regel ohne Ausnahme. Das gilt besonders in der NFL.

Eine dieser Sonderklauseln haben sich auch die Green Bay Packers zunutzte gemacht, als sie Equanimeous St. Brown beim 27:17 über die Pittsburgh Steelers in Week 4 zum zweiten Mal in dieser Saison aus dem Practice Squad in den Spieltagskader hochzogen.

St. Brown ersetzte offiziell D-Liner

Denn offiziell ersetzte der Wide Receiver mit deutschen Wurzeln den auf die Covid-Liste gewanderten D-Liner Tyler Lancaster im Roster. Obwohl er natürlich eigentlich für den auf der Injured-Reserve-Liste platzierten Marquez Valdes-Scantling zum Einsatz kam, jedoch ohne Catch blieb und wie schon in Week 2 keine Eigenwerbung betreiben konnte.

Beim damaligen Heimspiel gegen die Detroit Lions um seinen Bruder Amon-Ra St. Brown fing der Sixth Rounder des Draft 2018 einen Ball, ohne dabei Raumgewinn zu erzielen. Nach seinem nunmehr zweiten Einsatz als Practice-Squad-Mitglied hätte eigentlich Artikel 33, Absatz 5f im Tarifvertrag gegriffen.

Packers umgehen wichtige Entscheidung

Demnach hätte "The Pack" zwei Möglichkeiten gehabt: Entweder wäre EQ St. Brown komplett in den 53-Mann-Kader aufgenommen oder aber auf die Waiver-Liste gesetzt worden, im zweiten Fall hätte jedes andere Team ihn von dort unter Vertrag nehmen können.

Die Regel besagt auch: Wird ein Practice-Squad-Spieler nach zwei Einsätzen von einem anderen Klub ebenfalls in die Trainingsmannschaft aufgenommen, kann er wieder bis zu zwei Mal in den Kader berufen werden. Sollte der Profi aber doch wieder als Teil des Practice Squad bei seinem bisherigen Team landen, kann er nichts mehr hochgezogen werden.

Dritter Saisoneinsatz dank Ausnahme-Regelung

Allerdings nutzten die Packers wie erwähnt eine Ausnahme im NFL-Reglement. Da der 25-Jährige eben am Sonntag als Ersatz eines Profis auf der Covid-Liste einsprang, darf er noch ein drittes Mal aus dem Practice Squad hochgezogen werden.

Seine Zukunft in Green Bay hängt dennoch am seidenen Faden, denn EQ St. Brown scheint für die Packers alles andere als unentbehrlich zu sein.

Aufgrund der längeren Ausfallzeit von Valdes-Scantling winkt in naher Zukunft eine weitere Bewährungschance für die Nummer 19. Die sollte dann unbedingt genutzt werden, um den eigenen Mehrwert für das Team zu unterstreichen.

