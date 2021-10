München - Die Wege von den Green Bay Packers und Equanimeous St. Brown stehen nach dem 4. Spieltag am Scheideweg - das hängt mit den neuen NFL-Regeln zusammen.

Denn jedes Mitglied des Practice Squad darf in dieser Saison nur für zwei Spiele in den aktiven Kader hochgezogen werden. Das ist beim Wide Receiver mit deutschen Wurzeln der Fall, nachdem er vor dem Heimspiel gegen die Pittsburgh Steelers bereits im Duell mit den Detroit Lions um seinen Bruder Amon-Ra St. Brown am 2. Spieltag nominiert worden war.

St. Brown in 53-Mann-Kader oder auf Waiver-Liste

Damit muss der Klub aus Wisconsin nun eine Entscheidung treffen: Entweder wird EQ St. Brown komplett in den 53-Mann-Kader aufgenommen oder er wird auf die Waiver-Liste gesetzt und jedes andere Team könnte ihn von dort unter Vertrag nehmen. So legt es Artikel 33, Absatz 5f, im Tarifvertrag fest.

Die Regel besagt auch: Wird ein Practice-Squad-Spieler nach zwei Einsätzen von einem anderen Klub ebenfalls in die Trainingsmannschaft aufgenommen, kann er wieder bis zu zwei Mal in den Kader berufen werden. Sollte der Profi aber doch wieder als Teil des Practice Squad bei seinem bisherigen Team landen, kann er nichts mehr hochgezogen werden.

In seinen beiden Auftritten diese Saison hatte der Sechstrunden-Pick des Drafts 2018 nicht groß auf sich aufmerksam machen können. Gegen die Lions erreichte er mit einer Reception keinen Raumgewinn, gegen die Steelers wurde er einmal angeworfen, ein Catch blieb ihm verwehrt. In den Special Team fiel er nur mit einer Strafe auf.

