München - Die weiße Weste wurde befleckt. Die bis dato ungeschlagenen Arizona Cardinals haben gegen die Green Bay Packers ihre erste Saisonniederlage hinnehmen müssen.

Mit 21:24 unterlagen Kyler Murray und Co., hatten dabei aber bis in die Schlusssekunden hinein die Chance auf einen Sieg, den aber eine Interception von Signal Caller Murray zunichte machte. Während nach der Partie vor allem über die Offense der Cards geredet wurde, hinterließ vor allem die Defense einige Fragezeichen.

Die Packers konnten in Person von AJ Dillon und Aaron Jones immer wieder im Laufspiel Nadelstiche setzen, sodass der Wurfarm von Aaron Rodgers, angesichts von 184 Yards, einen eher ruhigen Abend erlebte. Wichtigstes Merkmal der Cardinals-Defense, im Vergleich zu den siegreichen Vorwochen, ist der monatelange Ausfall von J.J. Watt, der sich einer Schulter-Operation unterziehen muss.

Seine Verpflichtung vor der Saison war ein absoluter Meilenstein für die Cardinals auf dem Weg zu einem Spitzenteam, gleichsam ist seine Verletzung ein deutlicher Rückschlag. Denn Watt ist ein Schlüsselspieler, der aufgrund seiner Klasse bei den Gegnern besondere Beachtung erfährt. Regelmäßig muss sich der Pass Rusher mit gleich zwei Blockern herumschlagen, eröffnet dadurch aber seinen Mitspielern die Chance, den gegnerischen Quarterback etwas leichter zu attackieren.

Arizona Cardinals verpassen mehrere Tacklings

Gegen die Packers war aber auch zu beobachten, dass die Cardinals zahlreiche Tackles nicht setzen konnten und so erst das Laufspiel der Gäste aus Wisconsin ins Rollen brachten. "Es war nichts Exotisches, aber wir haben nicht so gut getackelt, wie wir wollten" meinte Linebacker Jordan Hicks nach der Partie.

Die kommenden Gegner der Cards werden genau hingesehen haben, wie das Team von Coach Kliff Kingsbury, ohne Verteidigungs-Anker Watt, defensiv zu knacken ist. Die Last, die Lücke des dreimaligen Defensive Player of the Year auszufüllen, liegt nun auf den Schultern von Zach Allen, Rashard Lawrence und Leki Fotu.

Leichter Spielplan für Cardinals

Der große Vorteil der Cardinals ist dabei, dass ihnen der Spielplan entgegenkommt. Von allen Teams haben sie in den Wochen bis zum Ende der regulären Saison den drittleichtesten Spielplan. Kann die Offense ihren Output ungefähr halten, könnte dadurch auch manche defensive Schwäche weniger ins Gewicht fallen.

Schlüsselduell im Kampf um Platz eins in der NFC West dürfte die Partie gegen die Los Angeles Rams sein, die bislang ebenfalls nur eine Niederlage auf dem Konto haben. Und wer weiß: Möglicherweise ist Schlüsselspieler Watt in eventuellen Playoffs wieder einsatzbereit und kann dort für den Unterschied sorgen?

Bis dahin kommt es auf den Rest der Cardinals-Defense an.

Markus Bosch

