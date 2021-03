München - In knapp einem Monat wird NFL-Commissioner Roger Goodell den ersten Pick des NFL Drafts 2021 ankündigen. Die Spekulationen, wer an erster Stelle gepickt wird, halten sich in diesem Jahr in Grenzen. Die meisten Experten rechnen mit Clemson-Quarterback Trevor Lawrence, der in drei Jahren am College knapp 10.000 Passing Yards und 90 Touchdowns warf.

Urban Meyer, Head Coach der Jaguars, gewährte bei "NBC Sports" Einblick in die Überlegungen der "Jags". "Wir tendieren zu Trevor Lawrence. Das ist die Richtung, die wir eingeschlagen haben", sagte Meyer. Allerdings sei noch keine finale Entscheidung gefallen.

Weg geebnet für Rookie-Quarterback

Seit gut zwei Spielzeiten gilt Lawrence als unangefochtene Nummer 1 in den Quarterback-Rankings. Einzig Justin Fields, Quarterback von Ohio State und Zach Wilson, Quarterback von BYU, werden ab und zu als andere Kandidaten genannt.

Die Jaguars hielten per Franchise Tag Left Tackle Greg Robinson und sicherten sich in der Free Agency drei Receiver (Marvin Jones, Jamal Agnew und Phillip Dorsett). Verpflichtungen, die dem kommenden Rookie-Quarterback eine stabile Offense bieten sollen.

