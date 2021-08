NBA

Mega-Deal für Paul - Theis findet neuen Club

In der NBA haben die Verhandlungen über neue Verträge offiziell begonnen. Schon in der ersten Nacht ging es heiß her. Auch ein Deutscher stand dabei im Mittelpunkt und läuft in der kommenden Saison für ein neues Team auf. ran zeigt euch die Highlights der Free-Agency-Talks der vergangenen Nacht.