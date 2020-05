Tampa Bay/München - Tom Brady schlägt mit seinem Wechsel zu den Tampa Bay Buccaneers ein neues Kapitel auf. Schon seine 20 Jahre bei den New England Patriots inklusive sechs Super-Bowl-Siegen sind "ESPN" eine eigene Doku wert.

Wie der US-Sportsender bekanntgab, werde die Geschichte des "GOAT" in einer neunteiligen Serie erzählt. Ausstrahlungstermin des Projekts mit dem Titel "The Man in the Arena: Tom Brady" ist das kommende Jahr.

Auch die Super-Bowl-Pleiten werden thematisiert

Im Mittelpunkt stehen die neun Super Bowls, an denen der Quarterback bislang teilgenommen hat. Neben den großen Triumphen also auch die drei schmerzhaften Niederlagen im größten aller Football-Spiele.

Auf diese Partien werde aus Bradys Perspektive zurückgeschaut, verspricht "ESPN". So biete sich eine der ganz wenigen Möglichkeiten, Einblick in die Gefühle des ansonsten eher zurückgezogen lebenden Stars zu erhalten.

"ESPN" verspricht sich "bemerkenswerte Serie"

Der bei "ESPN" für die Programminhalte zuständige Vize-Präsident Connor Schell erhofft sich "eine bemerkenswerte Serie". Denn Athleten wie Brady würden selten Informationen aus erster Hand gewähren.

Der Hauptdarsteller erklärt derweil: "Wir schauen in der Serie auf die Schlüsselmomente und die scheinbar unüberwindbaren Herausforderungen, die aber durch harte Arbeit und Beharrlichkeit in Karriere-prägenden Triumphen mündeten - im Sieg wie in der Niederlage."

Brady wird mit seiner Produktionsfirma "199 Productions" neben "ESPN" und "Gotham Chopra of Religion Sports" an der Serie beteiligt sein. Gerade erst war bekannt geworden, dass auch Apple eine Doku plant, in der sich alles um die noch aktive NFL-Legende sowie NBA-Superstar LeBron James dreht.

