München/New York - Kündigt sich nach Tim Tebow das nächste Mega-Comeback in der NFL an? Aktuelle Medienberichte rund um den ehemaligen Spieler der New York Giants, Brandon Jacobs, deuten zumindest darauf hin.

Wie bei Ex-Quarterback Tebow, der nach Positionswechsel in Zukunft als Tight End bei den Jacksonville Jaguars an den Start gehen wird, steht auch bei Jacobs eine Umschulung im Raum. In seinem Fall vom Running Back zum Defensive End. Was auf den ersten Blick ziemlich verrückt klingen mag, ist aber purer Ernst.

Der zweimalige Super Bowl Champion ist auch acht Jahre nach seinem letzten NFL-Spiel so von seinen Fähigkeiten überzeugt, dass er glaubt, er könnte sogar auf Anhieb einer der besten Defensive Ends der Liga werden.

"Ich denke, dass ich mit meinen Fähigkeiten als Defensive End - auch wenn sie mich als alten Mann betrachten - im Moment einer der besten Spieler in der Liga sein kann", sagte Jacobs gegenüber der Online-Plattform "Houma Today".

Brandon Jacobs: Medien hielten Comeback-Plan anfangs für Witz

Als der zweimalige Super Bowl Champion im Mai diesen Jahres erstmals von seinen Comeback-Plänen berichtete, hielt man es noch für einen Scherz. Mittlerweile ist aber klar, dass der 38-Jährige es wirklich ernst meint und sich seit gut einem Monat körperlich gezielt auf seine Rückkehr in die NFL vorbereitet.

Und die angestrebte Wiederkehr aus dem Ruhestand soll durchaus auch auf Gegenliebe stoßen. Laut Jacobs hätten bereits mehrere Franchises seinen Agenten kontaktiert und für ein Probetraining angefragt.

"Ich möchte noch keine Namen nennen, weil mir gesagt wurde, dass ich es nicht tun soll, aber es wird ein Schocker werden", führte Jacobs weiter aus, ordnete seine Unternehmung aber auch ein:

"Wenn ich keine Gelegenheit erhalte, ist das in Ordnung. Ich arbeite derzeit als Highschool-Football-Coach und leite ein Jugendprogramm, womit ich für den Rest meines Lebens vollkommen zufrieden bin."

Brandon Jacobs: Ein Angstgegner der Patriots

Seine bisherige Vita in der NFL kann sich mehr als nur sehen lassen. Während seiner neun Spielzeiten in der Liga von 2005 bis 2013 gewann der in wenigen Tagen 39-Jährige (6. Juli) zwei Super Bowls mit den New Yorkern bei Siegen über die New England Patriots.

Im Laufe seiner Karriere lief der Viertrundenpick im Draft 2005 für 5094 Rushing Yards und erzielte für "Big Blue" einen Franchise-Rekord von 60 Touchdowns.

Was darüber hinaus nicht unwesentlich für den angestrebten Positionswechsel ist: Laut "Pro Football Reference" erzielte der Spieler bereits als Running Back elf Solo-Tackles - sollte also ein Team den Routinier wirklich verpflichten, wissen sie zumindest bereits, dass er tacklen kann.

Einige Zeit werde es aber brauchen, bis der angesetzte Rost nach der langen Zeit ohne professionellen Football wieder komplett entfernt ist: "In diesem Alter aus dem Bett aufzustehen und sich aufzurappeln, ist das einzig Schwierige. Aber sobald ich diese Widrigkeiten überwunden habe, ist es einfach", konstatierte Jacobs.

Daniel Kugler

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.