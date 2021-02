München - Der frühere NFL-Spieler Louis Nix III wurde am Samstag im Alter von 29 Jahren tot in Jacksonville aufgefunden. Das berichtet das in der Regel gut informierte US-Portal "TMZ".

Demnach habe die Mutter den Tod des Defensive Tackles bereits bestätigt. Anfang der Woche wurde Nix als vermisst gemeldet, nachdem er sich tagelang nicht bei seiner Familie und seinen Freunden gemeldet hatte.

Polizei zieht grauen Hyundai aus einem See

Die zuständigen Behörden haben die Vermisstenanzeige bereits zurückgenommen, aber noch keine genaueren Details genannt. Am Samstag wurde die örtliche Polizei nur dabei gesehen, wie sie einen grauen Hyundai aus einem See zog. In einem solchen Auto wurde Nix zuletzt gesehen.

2014 wurde er von den Houston Texans in der dritten Runde des NFL Drafts ausgewählt. Anschließend stand er noch bei den New York Giants, den Washington Redskins und den Jacksonville Jaguars unter Vertrag.

Police are pulling a car from the pond: https://t.co/p9FqKKtsRe pic.twitter.com/szVOHExESV — Stephanie Bennett (@StephanieANJax) February 28, 2021

