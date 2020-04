München - Der Head Coach der New England Patriots, Bill Belichick, ist gewöhnlich eher für seine nüchterne Art bekannt.

Ex-Patriots-Spieler Ben Watson kennt wohl aber auch eine lustige Seite des Erfolgstrainers, wie er kürzlich in einem Interview mit Fox Sports verraten hat.

Watson spielte von 2004 bis 2009 sowie in der Spielzeit 2019 für die New England Patriots. Der frühere Tight End sprach dabei über die wahre Persönlichkeit des zukünftigen Hall of Famers, die zeigt, warum seine Spieler ihn so lieben.

Watson über Ex-Coach: "Er hatte einfach eine gute Zeit"

Dabei gibt er auch Preis, dass Belichick im vergangenen Sommer an der jährlichen Rookie-Show der Mannschaft teilgenommen und sich als ziemlich unterhaltsam erwiesen habe.

"Ich weiß nicht, wie lange er das schon praktiziert hatte, für mich war das neu, denn es war mein erstes Jahr, in dem ich nach 10 Jahren zurück war. Wir teilten uns in Teams auf und Coach Belichick nahm tatsächlich an einer Rookie-Team-Show teil", so Watson bei Fox Sports.

"Er performte auf der Bühne, erzählte Witze, machte sich über andere Leute lustig, lachte über sich selbst und hatte einfach eine gute Zeit."

Bill Belichick the comedian? 🎤@BenjaminSWatson recalls the time Belichick told jokes on stage during the Patriots 'rookie' team show: pic.twitter.com/9X6DE3Di1t — First Things First (@FTFonFS1) April 14, 2020

Lachen und Witze machen sind nicht gerade die ersten Dinge, die seine Fans mit ihm in Verbindung bringen.

Vielleicht ist es aber auch genau die Art und Weise, wie der sechsmaliger Super-Bowl-Champion in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden will. Dennoch macht ihn diese Geschichte zu einem sympathischen Charakter.

Heute am 16. April wird Bill Belichick 68 Jahre alt - der Tag, an dem vor genau 20 Jahren Quarterback-Legende Tom Brady zu den New England Patriots gestoßen ist.

