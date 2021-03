München - Was ist der Schlüssel zu einer NFL-Karriere? Neben Talent wohl vor allem eisenharte Disziplin - das wird nicht nur Tom Brady bestätigen. Denn um sich in der Liga zu behaupten, sollt man nichts dem Zufall überlassen. So gehört auch ein streng reglementierter Ernährungsplan dazu.

Doch längst nicht jeder Profi scheint zu wissen, was gut für ihn und seinen Körper ist. Oder er scheint es einfach zu verdrängen. Der langjährige Quarterback Jon Kitna, der in seiner letzten Saison mit den Cincinnati Bengals 2005 den Super Bowl erreichte, schilderte nun, dass es innerhalb des Teams aus Ohio nicht immer höchstprofessionell zuging.

Kitna berichtet von Alkoholfahne im Huddle

"Da sind schon Dinge passiert, die kaum zu glauben sind", erklärte der 48-Jährige im Podcast des Sportjournalisten Ryen Russillo: "Eine Zeit lang habe ich mit einem Typen zusammengespielt, der betrunken im Huddle stand." Allerdings habe er nicht das Gefühl gehabt, dass der übermäßige Alkoholkonsum die Leistungsfähigkeit des Teamkollegen beeinträchtigt hätte.

Kitna ergänzte: "Ich bin mir nicht sicher, ob der Staff davon wusste. Ich meine, er war betrunken und hatte trotzdem beinahe 200 Receiving Yards. Das ist schon verrückt." Stellt sich die Frage, wie viele es im nüchternen Zustand geworden wären.

Auf jeden Fall schien die Fahne Kitna nicht davon abzuhalten, den Teamkameraden anzuspielen.

Der Playmaker stand zwischen 1996 und 2013 bei den Seattle Seahawks, den Bengals, den Detroit Lions und den Dallas Cowboys unter Vertrag. 1997 spielte er in der World League of American Football für die Barcelona Dragons und gewann den World Bowl. In der vorvergangenen Saison agierte Kitna als Quarterbacks Coach bei den Cowboys.

