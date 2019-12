München – Le'Veon Bell hatte sich das anders vorgestellt. Irgendwie erfolgreicher. Doch die erste Saison bei den New York Jets hat sich für den Running Back nur finanziell gelohnt.

Denn sein Vertrag kann sich sehen lassen. Wie er es sich erhofft hatte, als er 2018 die Saison bei den Pittsburgh Steelers komplett bestreikte.

Nicht nur Kasse machen

Der Vierjahres-Vertrag bei den Jets bringt ihm 52 Millionen Dollar, von denen 27 Millionen garantiert sind. Er will aber nicht nur abkassieren, wie er nun betont, sondern auch etwas erreichen. "Ich hätte nicht vier Jahre hier unterschrieben, wenn ich nicht vier Jahre hier bleiben will", sagte Bell "ESPN".

Jahr eins war ein Reinfall, unter dem neuen Coach Adam Gase rutschten die Jets in ihrem Umbruch in eine Krise, nach einer 1-7-Bilanz wurde die Kritik an Gase sehr laut. Von den letzten sieben Spielen gewannen die Jets fünf, das aktuelle 6-9 liest sich ein wenig versöhnlicher.

Bell konnte allerdings nicht so glänzen, wie sich das die Verantwortlichen erhofft haben. Er kommt in 14 Spielen auf 748 Rushing- und 425 Receiving Yards sowie insgesamt vier Touchdowns. Er wird damit deutlich unter seinen beiden letzten Steelers-Jahren 2016 und 2017 bleiben.

Doch gut Ding will bekanntlich Weile haben. Und auch wenn es immer wieder Berichte gibt, dass Gase nicht sonderlich begeistert davon war, dass für Bell so viel Geld investiert wurde, will der 27-Jährige 2020 einen neuen Anlauf nehmen.

Nicht begeistert, nicht traurig

"Ich bin ein extrem geduldiger Typ, nicht nur auf dem Feld", sagte Bell. "Ich verstehe, dass es eine Weile dauert, ein stabiles Programm aufzubauen. Ich bin dafür da. Ich sage nicht, dass ich davon begeistert bin. Ich sage nicht, dass ich darüber traurig bin. Ich verstehe, es ist ein Prozess, der die Dinge in die richtige Richtung bringt."

Problem für die Jets: Eine Trennung wäre immens teuer, der Dead Cap beträgt kommende Saison immer noch satte 17 Millionen Dollar. Erst 2021 sinkt er auf vier Millionen Dollar.

Doch vielleicht haben Bell und die Jets dann schon längst in die Spur gefunden. "Wir haben einen jungen Quarterback, eine ganze Gruppe von Leuten - neue Offensivkoordinatoren, Cheftrainer. Ich verstehe, was vor sich geht. Es ist nicht wie Basketball", betonte Bell: "Man kann nicht einen oder zwei Leute nehmen und damit ein Team austauschen."

