München - Lange hat Ryan Fitzpatrick nicht gebraucht. NFL-Stars in etwas gesetzterem Alter nehmen sich nach einer anstrengenden Saison durchaus mal einige Wochen, um runterzukommen.

Um sich auszuruhen, körperlich und mental. Und dann denken sie in Ruhe über ihre Zukunft nach.

Bei "Fitzmagic" ging das alles etwas schneller. Und die gute Nachricht: Der 37-Jährige macht weiter, wie er offiziell bestätigte.

"Ich möchte weiterspielen", sagte der Quarterback der Miami Dolphins: "Man muss physisch, mental und emotional alles neu bewerten. Es dauerte nicht lange, bis ich wusste, mit der Saison, die wir hatten und wie viel Spaß ich hatte, dass ich weiterspielen möchte."

Der erste, der oberflächliche Blick, er überrascht. Er hinterlässt Fragen. Denn es wirkt zunächst etwas seltsam: "Spaß"? Ernsthaft?

Versöhnliche Bilanz

Doch tatsächlich hatte Fitzpatrick mit seiner positiven Einstellung und seinem Spiel die Dolphins noch zu einer halbwegs versöhnlichen 5-11-Bilanz geführt.

Angesichts der fehlenden Qualität im Kader, auch bedingt durch zahlreiche Trades, und des 0:7-Katastrophenstarts war das mehr als ordentlich. Und Fitzpatrick hatte seinen Spaß, brachte 62 Prozent seiner Pässe zum Mann für 3529 Yards und 20 Touchdowns, bei 13 Interceptions. Nebenbei verdrängte er Josh Rosen dauerhaft auf die Bank. Der ist immerhin 15 Jahre jünger.

"Es war eine sehr wilde Saison", sagte Fitzpatrick. "Die Art und Weise, wie wir am Ende zusammengefunden haben, war ziemlich cool. Ich fand es eine großartige Leistung, wie wir es geschafft haben, ein paar Playoff-Teams zu besiegen."

Darunter immerhin die New England Patriots im Saisonfinale, wodurch die Pats in die Wild Card Round mussten. "Dieses Spiel hat gezeigt, wie wir in dem Jahr gewachsen sind", so der Kult-Spielmacher.

Fitzpatricks Vertrag läuft noch bis nach der Saison 2020, es ist dann seine 16. NFL-Saison. Die Dolphins sind froh, dass ihr Anführer zurückkehrt, denn in dieser Rolle war er besonders wichtig.

"Großartige Arbeit"

"Er hat großartige Arbeit geleistet - die Dinge, die er mit den jungen Spielern gemacht hat, seine Führung und sein Enthusiasmus", sagte Manager Chris Grier.

Sehr sicher ist, dass diese Qualitäten 2020 besonders gefragt sein werden.

Denn die Dolphins werden im Draft eine Menge Talent holen, haben immerhin drei Erstrundenpicks, darunter den an Nummer fünf. Die meisten Mock Drafts prognostizieren dort aktuell College-Supertalent Tua Tagovailoa.

Quarterback. Und eine Win-Win-Situation: Der 21-Jährige hätte sowieso nichts dagegen, in seiner Rookie-Saison von einem Mentor zu profitieren.

