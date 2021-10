München – Die ranNFL-Community ist nicht nur positiv verrückt, sie hat auch ein gigantisches Herz und dafür LIEBEN WIR EUCH! Als ran im Oktober 2020 mit einer großen Aktion einen Stammzellenspender für den an Blutkrebs erkrankten Jens gesucht hatte, registrierten sich 10.000 Football-Fans bei der DKMS. Mit atemberaubendem Erfolg.

Seitdem wurden drei "ranNFLer" mit ihrer Knochenmarkspende zu Helden. Sie retteten Jens das Leben und die von drei weiteren Patienten weltweit.

Lasst euch als Spender registrieren unter www.dkms.de/rantackeltblutkrebs

Jetzt kommt mit Tim ein vierter Lebensretter dazu! Seit fünf Jahren fiebert er mit den New England Patriots und ist treuer Zuschauer. "Der Zwischenstand ist anders als in vielen anderen Sportarten nicht entscheidend. Bis zur letzten Minute kann sich noch alles ändern. Auch die Favoriten gehen nicht immer automatisch als Sieger vom Platz", beschreibt Tim seine Faszination für den Sport, den er bald selbst auch aktiv betreiben möchte.

Vor einem Jahr folgte der angehende Suchtberater dem ran-Aufruf. "Mein kleiner Bruder war bereits registriert, das hat mich natürlich schon angespornt, mich auch bei der DKMS registrieren zu lassen. Aber den entscheidenden Anreiz hat mir der Registrierungsaufruf für Jens im letzten Jahr gegeben. Da war für mich mit einem Mal klar: Jetzt registriere ich mich wirklich!"

"Es ist ein unbeschreibliches Gefühl"

Vor Kurzem erhielt Tim einen Anruf der DKMS. Ein Krebspatient aus Australien bräuchte dringend seine Stammzellen. Dass die Spende mit einer Operation unter Vollnarkose verbunden ist, war für Tim kein Hindernis. "Es war klar, dass ich spende, wenn ich dazu die Möglichkeit habe. Und heute kann ich sagen, dass ich es definitiv wieder tun würde. Auch so kurz danach ist es einfach ein unbeschreibliches Gefühl."

Tim will sich nun dafür einsetzen, dass noch mehr Football-Fans seinem Beispiel folgen. Denn immer noch findet einer von zehn Blutkrebs-Patienten keinen passenden Spender. "Dass man jemandem mit einem kleinen 30-minütigen Eingriff die Chance geben kann, weiterzuleben, das ist einfach der Wahnsinn und fühlt sich sehr gut an. Deshalb rufe ich die ganze Football-Community auf: Macht mit, registriert euch und rettet so vielleicht ein Menschenleben!"

Wir schließen uns an. Auch in dieser Saison ruft ran unter dem Motto #rantackeltBlutkrebs alle Football-Fans auf, die DKMS im Kampf gegen die teuflische Krankheit zu unterstützen und Stammzellenspender zu werden. Jede Registrierung zählt!

Registriert euch als Stammzellen-Spender unter www.dkms.de/rantackeltblutkrebs

Spendet Geld an die Deutsche Krebshilfe unter www.krebshilfe.de/ran-football

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.