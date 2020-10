München – Wir sind sprachlos. Und dankbar. Wir haben am Sonntag in unserer ranNFL-Sendung unter dem Hashtag #ranfuerJens dazu aufgerufen, Spender bei der DKMS zu werden. 4200 ranNFLsüchtige haben noch an dem Tag ein Registrierungs-Set bestellt und damit beweisen, dass Football wirklich Family ist!

Auch Karsten Meier, Public Affairs Manager der DKMS ist sprachlos: "Nur Superlative bringen das zum Ausdruck, was die ranNFL-Familie geschafft hat: 4200 Fans haben sich ein DKMS-Registrierungs-Set bestellt. Ein unglaublicher Wert, den wir an einem Tag nur ganz selten erreichen! Natürlich hatte ich mir erhofft, dass viele Zuschauer mitmachen. Aber das, was ProSieben MAXX, ran.de, die Moderatoren und natürlich alle Fans erreicht haben, ist überwältigend und lässt natürlich für die kommenden Sendungen auf weitere Erfolge hoffen. Macht alle weiter mit, bestellt euch ein Set und schickt den Link an alle Freunde, damit die Aktion für Jens einmalig wird!"

#ranfuerJens: Ein Football-Fan braucht Hilfe

Jens ist ein treuer ranNFL-Fan, der die Football-Übertragungen seit Jahren mit seinen Freunden verfolgt. Der 32-Jährige hat dieses Jahr seine große Liebe geheiratet, nun wollte sich das Paar den Traum vom gemeinsamen Leben in neuen vier Wänden erfüllen. Doch die Realität für Jens heißt nun: Blutkrebs, Krankenhaus und Hoffen auf einen Spender. "Auch wenn Eure Spende vielleicht nicht mir hilft, so hilft sie vielleicht einem anderen Erkrankten und seinen Liebsten", sagt er selbst.

Daher haben wir den Hashtag und die Aktion #ranfuerJens ins Leben gerufen. Unser Ziel ist, Jens und so vielen Erkrankten wie möglich zu helfen. Daher legen wir allen Football-Fans ans Herz: Lasst Euch registrieren und als möglicher Spender in die Datenbank der DKMS aufnehmen! Evtl. ist euer "genetischer Zwilling" krank und Ihr könntet Leben retten.

Ihr müsst dafür überhaupt nicht viel tun: BESUCHT DIE SEITE dkms.de/ranfuerJens, bestellt Euch ein Registrierungs-Set zu Euch nach Hause und schickt es anschließend wieder zurück.

Alle weiteren Informationen und Spenden-Möglichkeiten gibt es zudem HIER.

Bitte teilt diesen Aufruf in eurem Freundes- und Familienkreis. Er kann Leben retten.

Ein großer Dank gilt auch allen #ranNFL-Fans, die sich im Zuge unserer "Crucial Catch"-Aktion zugunsten der Deutschen Krebshilfe ein T-Shirt aus dem Shop von Coach Esume bestellt haben. Das pinke Shirt mit der Aufschrift "Football is Family" wurde am Sonntag 1.000 verkauft. Der Erlös geht zu 100 Prozent in den Kampf gegen Blutkrebs.