Berlin (SID) - Football-Profi Mark Nzeocha hat das Spiel seines Lebens erst noch vor sich. Als dritter Deutscher nach Markus Koch (1988, 1992) und Sebastian Vollmer (2015, 2017) greift der Ansbacher in der Nacht zu Montag (0.30 Uhr/ProSieben und DAZN) nach dem Super-Bowl-Sieg. Beim Finale der US-Profiliga NFL zwischen seinen San Francisco 49ers und den Kansas City Chiefs im Hard Rock Stadium in Miami ist Nzeocha aber nur Nebendarsteller.

Er ist im Special Team zuhause. Das heißt: Bei einem Kick-off oder einem Punt kommt Nzeocha (Aussprache: Nesotscha) auf das Feld und muss mit seinen Teamkollegen dafür sorgen, dass der Gegner möglichst wenige Meter mit dem Ball zurücklegt. "Ob ich ein entscheidendes Play mache oder nicht, ist egal. Es ist ein Teamsport. Im Endeffekt willst du das Ding natürlich gewinnen", sagte er im SID-Interview.

2015 war Nzeocha in die NFL gekommen, die Dallas Cowboys hatten ihn in der siebten Runde an 236. Stelle gedraftet. Zwei Jahre später holten ihn die 49ers, bei denen er zur Saison 2019 einen Dreijahresvertrag unterschrieb.

Falls er am Sonntag tatsächlich die Vince Lombardi Trophy in die Höhe stemmen sollte, wird Nzeochas gesamte Familie dabei sein und mitfeiern. Seine Eltern, drei Brüder, seine Frau und der neun Monate alte Sohn Cam: Für sie alle hat Nzeocha Tickets besorgt, insgesamt schöpfte er das Kontingent von 13 Karten pro Spieler (Stückpreis: 2900 US-Dollar) voll aus.

Die Unterstützung durch Familie und Freunde ist es ihm das viele Geld aber wert. Sich selbst will er derweil im Fall des Triumphs auch belohnen. Eventuell mit einem Urlaub. "Vielleicht was schön Warmes, vielleicht ein neues Auto - mal gucken", sagte er ran.de.