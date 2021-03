München - Geht es nach vielen NFL-Fans, gehört Kult-Quarterback Ryan Fitzpatrick in die Hall of Fame. Das Problem? Um in den Auswahlkreis der Hall of Fame zu gelangen, muss der Spieler mindestens eine Pro-Bowl-Nominierung vorweisen. In 16 Spielzeiten ist dies Fitzpatrick noch nicht gelungen.

Mehrere bekannte Social-Media-Accounts fordern nun, dass Fans in der kommenden Saison beim Auswahlverfahren für den Pro Bowl ihre Stimme "Fitzmagic" geben. Der Routinier hat jüngst beim Washington Football Team unterschrieben.

In seiner NFL-Karriere kommt der 38-Jährige auf 34.977 Passing Yards und 223 Touchdowns. Beim Team von Head Coach Ron Rivera wird er momentan als Starter gehandelt.

