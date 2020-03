München/Tampa - Nach der Verpflichtung von Quarterback Tom Brady erhöhen sich bei den Tampa Bay Buccaneers über Nacht die Erwartungen deutlich. Gemeinsam will man das große Ziel angehen: das Erreichen von Super Bowl LV im eigenen Stadion.

ran.de zeigt die Positionen, auf denen die Bucs derzeit den größten Handlungsbedarf haben.

Offensive Line

Die O-Line der Bucs benötigt sowohl in der Spitze als auch in der Tiefe dringend Verstärkungen. Mit dem startenden Right Tackle Demar Dotson sowie den beiden Backups Tackles Josh Wells und Jerald Hawkins wurden gleich mehrere Linemen Unrestricted Free Agents.

Außerdem steht hinter der Leistungsfähigkeit von Left Tackle Donovan Smith ein Fragezeichen. In der Offseason vor einem Jahr stattete die Franchise den Tackle mit einem Dreijahresvertrag über 41,25 Millionen Dollar aus. Ein stolzer Preis für einen Spieler, den dieser bisher nicht vollends rechtfertigen konnte.

"Normalerweise halte ich lieber nach Spielern auf Skill-Positionen Ausschau, aber in diesem Jahr habe ich mich viel mit der Offensive Line auseinandergesetzt", wird Head Coach Bruce Arians auf der Website des Teams hinsichtlich seines Verhaltens vor dem Scouting Combine zitiert. Ein klares Indiz für die Prioritäten des Teams.

Einen Neuzugang präsentierten die Bucs noch direkt am Tag der Brady-Unterschrift. Offensive Tackle Joe Haeg unterschreibt für eine Spielzeit. Der 27-Jährige wurde in der fünften Runde des Draft 2016 ausgewählt und verbrachte die ersten vier Jahre seiner NFL-Karriere bei den Indianapolis Colts. In seinen bisherigen 35 Starts in der Liga hat Haeg sowohl die beiden Tackle-Positionen als auch die des Right Guard bekleidet.

Überdurchnittliche und zudem verfügbare Offensive Linemen sind in der Liga rar gesät. Ähnlich sieht es im Draft abseits der frühen Runden aus. Mit dem 14. Pick sollten die Bucs diesen Bedarf aber stillen und einen sofortigen Starter finden können, der TB12 - sofern Chris Godwin seine Nummer abgibt - die nötige Zeit in der Pocket verschaffen kann.

Running Back

Das Duo Peyton Barber und Ronald Jones konnte in der vergangenen Saison nur bedingt überzeugen. Barber wurde zudem gerade Free Agent.

Besonders einen Runner mit ausgeprägten Fang-Fähigkeiten sucht man im Roster vergebens. Ein Muss, bedenkt man, dass TB12 in der vergangenen Saison 182 Pässe auf Running Backs warf. Zum Vergleich: Jameis Winston tat dies 111-mal.

Ein Name, der hierbei sofort ins Auge fällt, ist Free Agent Dion Lewis. Brady kennt den 29-Jährigen aus gemeinsamen Zeiten bei den New England Patriots zwischen 2015 und 2017 bereits bestens. Nach zwei Jahren bei den Tennessee Titans ist Lewis nun wieder auf dem Markt. Devonta Freeman ist als Absolvent der Florida State ebenfalls kein Unbekannter in Tampa.

Aus Draft-Sicht würden darüber hinaus wohl am besten Wisconsins Jonathan Taylor und Georgias De'Andre Swift ins Profil passen.

Wide Receiver

Hinter dem Star-Duo Mike Evans und Godwin - die beide in der vergangenen Saison die 1000-Yard-Marke knackten - sucht Tampa Bay derzeit noch einen schlagfertigen dritten Receiver.

Mit Bryant Mitchell holte die Franchise bereits einen weiteren Passempfänger, allerdings darf dessen sofortige Hilfe bezweifelt werden. Der 27-Jährige versuchte in der Offseason 2019 den Sprung von der Canadian Football League in die NFL zu schaffen, verletzte sich aber bereits im Training Camp.

Antonio Brown, der weiterhin ein enges Verhältnis zu Brady haben soll, spielt in der Planung des Teams offenbar keine ernsthafte Rolle. Head Coach Bruce Arians soll neben der allgemeinen Vorbehalte gegenüber dem Skandalprofi seit der gemeinsamen Zeit bei den Pittsburgh Steelers selbst Bedenken wegen der Arbeitseinstellung von AB84 haben.

Free Agent Breshad Perriman, der in der vergangenen Saison seinen Wert für das Team unter Beweis stellen konnte, wird wohl nicht zu finanzieren sein - auch mit Blick auf die bevorstehenden Vertragsverhandlungen mit Godwin.

Folglich dürfte sich auch hier der Blick auf den College-Nachwuchs richten. In einer der tiefsten Receiver-Klassen im Draft seit langer Zeit sollte auch in einer der mittleren Runden noch ein brauchbarer Receiver zu finden sein.

Defensive Line

Das Hauptaugenmerk bei den eigenen Free Agents legten die Bucs auf ihre Defensive. Mit Shaquil Barrett (Franchise Tag) und Jason Pierre-Paul (Zweijahresvertrag) konnten zwei Leistungsträger gehalten werden.

Defensive Tackle Ndamukong Suh harmonierte in der vergangenen Saison gut mit Vita Vea. Eine Einigung mit dem 33-Jährigen wird wohl eine Frage des Geldes. Bereits in der Vorsaison ließ sich Suh reichlich Zeit bei der Wahl seines neuen Arbeitgebers und unterschrieb schließlich für 9,5 Millionen Dollar.

In Anbetracht der vergleichsweise jungen Secondary ergibt eine Investition in die Interior Line durchaus Sinn.

Daniel Kugler

