New York/München - Knapp einen Monat nach dem offiziellen Beginn der Free Agency wartet Jason McCourty weiterhin auf einen neuen Vertrag.

Wie Ryan Dunleavy in der "New York Post" berichtet, scheint der ehemalige Cornerback der New England Patriots mit einem Wechsel zu den heimischen New York Giants zu liebäugeln.

Rolle des Mentors

"Ich möchte bei einem Klub spielen, der mich auch wirklich will und mir gleichzeitig die Möglichkeit gibt, mich mit meinen Mitspielern zu messen und ihnen zu helfen", machte der 33-Jährige gegenüber "Good Morning Football" deutlich.

Da er nun selbst in einem fortgeschrittenen Alter sei, wolle der Routinier nun vermehrt als Mentor für jüngere Spieler auftreten: "Ich möchte ihnen dabei helfen, weiterzukommen. Ich freue mich auf die neue Aufgabe, wo auch immer es mich hinziehen wird."

Wechsel zu den Giants macht durchaus Sinn

Derzeit interessieren sich einige Teams für den 33 Jahre alten Passverteidiger, wobei gerade die New York Giants über eine gute Ausgangsposition verfügen sollen.

Wie aus Dunleavys Bericht hervorgeht, bekunden sowohl die Franchise als auch McCourty gegenseitiges Interesse an einer möglichen Verpflichtung. Die Mannschaft von Head Coach Joe Judge verfügt bereits über eine talentierte Secondary, der jedoch noch etwas Erfahrung und Tiefe fehlen.

Gerade für diese Rolle würde sich McCourty anbieten - sofern die "G-Men" nach ihrer aggressiven Free Agency noch etwas Geld für einen weiteren Spieler übrig haben.

Super-Bowl-Sieg mit New England

Als Sechstrundenpick der Tennessee Titans feierte McCourty im Jahr 2009 sein Debüt in der NFL. 2017 unterschrieb der Passverteidiger einen Vertrag bei den Cleveland Browns, ehe er ein Jahr später zu den New England Patriots wechselte.

An der Seite seines Zwillingsbruders Devin gewann der 33-Jährige im Februar 2019 den Super Bowl LIII.

