NFL

#ranNFLrelive: Entschieden! Diese Spiele zeigen wir am Wochenende

Ihr habt entschieden: Wir zeigen am kommenden Wochenende die beiden NFL-Partien Houston Texans at Kansas City Chiefs aus Week 6 und Oakland Raiders at Green Bay Packers aus Week 7 der vergangenen Saison im Relive auf ran.de