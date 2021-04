München/New York - Die vergangenen Jahre waren keine leichte Zeit für die New York Giants. Letztmals schloss die Traditions-Franchise 2016 eine Saison mit einer positiven Statistik ab, 2020 reichte es nur zu einer Bilanz von 6-10.

Nun hat sich John Mara, einer der Besitzer des Teams, zur bevorstehenden Spielzeit geäußert - und erwartet nach den großen Investitionen während der Offseason eine klare Leistungssteigerung seiner Mannschaft.

"Es ist für uns an der Zeit, endlich zu gewinnen. Das ist einer der Gründe, weshalb wir so viel Geld ausgegeben haben", so der 66-Jährige in einer Videokonferenz im Anschluss an ein Treffen der Eigentümer der NFL-Teams.

Giants: Viel Geld für neue Spieler

Mit den Verpflichtungen von Wide Receiver Kenny Golladay (Vierjahresvertrag, bis zu 76 Millionen US-Dollar) und Tight End Kyle Rudolph (Zweijahresvertrag, bis zu 12 Millionen US-Dollar) wurde die Offensive verstärkt.

Für die Defense holten die Giants Cornerback Adoree Jackson (Dreijahresvertrag, bis zu 39 Millionen US-Dollar) und einigten sich außerdem mit Defensive Lineman Leonard Williams auf einen neuen Kontrakt (Dreijahresvertrag, bis zu 63 Millionen US-Dollar).

Die großen Ausgaben sollen nun auch zu einem sportlichen Aufschwung im "Big Apple" führen. "Es waren schwierige vier, fünf Jahre für uns. Ich bin es leid, zu verlieren und am Ende der Saison eine Pressekonferenz geben zu müssen, in der ich das erklären muss", zeigte sich der Besitzer genervt vom schwachen Abschneiden der vergangenen Jahre.

Daniel Jones: Der Quarterback muss liefern

Damit die Saison 2021 nicht ebenso enttäuschend verläuft, muss auch Quarterback Daniel Jones liefern - zumal er in Golladay und Rudolph sowie Running Back Saquon Barkley, der nach einem Kreuzbandriss das Comeback anstrebt, wieder zusätzliche Waffen zur Verfügung hat.

"Wir halten viel von Daniel. Er hat jetzt ein besseres Team um sich herum als in den vergangenen Jahren, daher erwarten wir auch den nächsten Schritt von ihm. Ich will sehen, dass er sich kontinuierlich verbessert. Denn er hat das Zeug dazu, über mehrere Jahre ein Gewinner zu sein", zeigt sich Mara voll des Lobes über seinen Spielmacher.

Die Erwartungshaltung gegenüber Jones ist an der Westküste der USA nicht geringer geworden, im Gegenteil: Die Giants wollen 2021 sehen, ob der 23-Jährige tatsächlich das Zeug zum langfristigen Franchise-Quarterback hat - und Besitzer John Mara endlich Erfolge feiern kann.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.