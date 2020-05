München/New York - Der frühere Erstrunden-Pick DeAndre Baker von den New York Giants schockte in dieser Woche, als er und Cornerback-Kollege Quinton Dunbar von den Seattle Seahawks festgenommen wurden.

Nun haben die Giants wohl erstmals Kontakt zu Baker seit dem Vorfall aufgenommen.

Die Nacht im Gefängnis verbracht

Wie "ESPN" berichtet, haben die Giants Baker mitgeteilt, dass er nicht zu den anstehenden Teem-Meetings erscheinen soll. Er solle sich dem Bericht zufolge stattdessen darauf fokussieren, die gegen ihm im Raum stehenden Vorwürfe bei Seite zu räumen.

Am Samstag hatte sich Baker freiwillig in Polizeigewahrsam begeben und die Nacht in Untersuchungshaft verbracht.

Am Sonntag wurde er gegen eine Kaution von 200.000 US-Dollar freigelassen. Auch Quinton Dunbar verbrachte kurze Zeit in Untersuchungshaft und wurde gegen eine Kaution von 100.000 US-Dollar freigelassen.

Schwerwiegende Vorwürfe gegen Baker und Dunbar

Baker und Dunbar wird vorgeworfen, auf einem Dinner mit semiautomatischen Waffen Geld, Uhren und Schmuck geraubt zu haben.

Angeblich soll Baker eine weiterer Person aufgetragen haben, jemanden zu erschießen. Die Anwälte der beiden Beschuldigten stritten in der Öffentlichkeit alle Vorwürfe ab.

