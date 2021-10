München - Heftige Vorwürfe von Graham Gano!

Der Kicker der New York Giants hat seinem Ex-Team Carolina Panthers, genauer gesagt der dortigen medizinischen Abteilung und den Trainern eine folgenreiche Fehldiagnose vorgeworfen. So erklärte der 34-Jährige im Interview mit "The Athletic", die Diagnostik aus dem Jahr 2018 sei "zu 100 Prozent" falsch gewesen und hätte ihm nicht nur die Saison 2019 gekostet, sondern auch seine Karriere gefährdet.

"Mir wurde zunächst gesagt, es sei eine Sehnenentzündung und eine Knochenprellung, es war aber eigentlich viel mehr und wir wussten das. Ich wurde behandelt und als ich zurückkehrte, hatte ich immer noch mit der gleichen Verletzung zu kämpfen – sogar noch schlimmer als vorher", erklärte der Kicker. "Es war eine Sauerei."

Gano wirft Panthers Fehldiagnose vor

Laut Gano hatte es sich bei der angesprochenen Verletzung um einen Oberschenkelbruch in seinem linken Bein, dem Standbein beim Kicken gehandelt. So spielte er eigenen Angaben zufolge ein Spiel lang mit dem Bruch, ehe er auf die Injured-Reserved-Liste gesetzt wurde.

Besser wurde seine Lage allerdings nicht. "Ich ging im nächsten Jahr ins Trainingslager, sie sagten mir, es sei alles in Ordnung. Das war aber ganz offensichtlich nicht der Fall. Also habe ich mich operieren lassen", so Gano weiter.

Im Anschluss verpasste der Sportler die Saison 2019. Ein Umstand, zu dem es nach Meinung des 34-Jährigen nicht gekommen wäre, hätten die verantwortlichen Personen bei den Panthers richtig diagnostiziert.

Teamtrainer in Skandal verwickelt

Athletiktrainer Ryan Vermillion und der medizinische Stab haben Carolina nach der Saison 2019 verlassen, um Head Coach Ron Rivera zum Washington Football Team zu begleiten. Dort wurde Vermillion inzwischen von seinen Aufgaben entbunden, da er in Verdacht steht, verschreibungspflichtige Medikamente unerlaubt weitergegeben zu haben. Teamarzt Pat Connor ist zurückgetreten.

Die Carolina Panthers wollten sich zu den Anschuldigungen ihres ehemaligen Kickers nicht äußern, Head Coach Matt Rhule erklärte lediglich, Gano sei eine "unglaubliche Person".

Der heutige Giants-Profi wurde 2020 aus finanziellen Gründen entlassen.

