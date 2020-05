Köln/New York - Der US-Bundesstaat New York gestattet seinen professionellen Sportteams die Rückkehr zu den Trainingsstätten. Das gab Gouverneur Andrew Cuomo am Sonntag bekannt. Allerdings müssen sämtliche Aktivitäten zunächst hinter verschlossenen Türen stattfinden. New York hatte in den letzten Wochen im Zuge der Corona-Pandemie fast 30.000 Todesopfer zu beklagen, zuletzt wurden die Zahlen allerdings als rückläufig bezeichnet.

Aus NFL-Sicht betrifft die Entscheidung derzeit aber nur eine Franchise. Die Buffalo Bills sind das einzige Team, das sein Training Camp im Bundesstaat New York abhalten wird. Die New York Giants und die New York Jets tragen in Vorbereitung auf die kommende Spielzeit beide ihre Trainingslager in New Jersey aus.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.