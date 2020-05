München - Während die Dokumentation "The Last Dance" über Michael Jordan weltweit polarisiert, ist bereits die nächste GOAT-Doku im Anmarsch.

"Apple" hat den "Greatness Code" angekündigt, in welchem die Geschichte von NFL-Star Tom Brady und NBA-Monster LeBron James erzählt werden soll.

"Greatness Code": Start schon im Juli

Bereits am 10. Juli soll die Doku-Reihe veröffentlicht werden. Beteiligt an der Produktion sind LeBrons "Uninterrupted" und Bradys "Religion of Sports". Produziert wird die Doku von Emmy-Gewinner Gotham Chopra.

Apple selbst beschreibt den "Greatness Code" als "eine wegweisende, kurz geschriebene Serie ohne Drehbuch, die unzählige Geschichten der größten Athleten der Welt beleuchtet." Die erste Staffel wird aus sieben Episoden bestehen, jede davon thematisiert einen wegweisenden Moment in der Karriere eines legendären Sportlers.

Neben dem Lakers-Star und dem neuen Bucs-Quaterback werden unter anderem auch US-Fußballerin Alex Morgan und Sprint-Legende Usain Bolt eigene Episoden bekommen.

