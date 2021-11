München/Green Bay - Es gibt wohl kaum einen NFL-Spieler, der in den vergangenen zwei Wochen so sehr im Mittelpunkt stand wie Aaron Rodgers. Das Interesse am 37-Jährigen bestand dabei aber nicht etwa aufgrund seiner Leistungen auf dem Footballfeld, vielmehr war es eine Corona-Infektion, die Millionen Fans und Beobachter erhitzte.

Am 2. November wurde der Quarterback der Green Bay Packers positiv auf das Coronavirus getestet. An sich wäre dies im Angesicht steigender Infektionszahlen nicht allzu spektakulär gewesen, hätte der Signal Caller im Sommer nicht behauptet, "immunisiert" zu sein.

Weil im Zuge seiner Erkrankung aber öffentlich wurde, dass der Spielmacher nicht geimpft ist, und sich dieser zusätzlich mit skurrilen Aussagen in der "Pat McAfee Show" des gleichnamigen Ex-Profis zu verteidigen versuchte, geriet er mehr und mehr in die Schusslinie.

Viel Kritik an Rodgers

Von all dem wollte der NFL-MVP am Wochenende aber nichts mehr wissen. Nach zehn Tagen in Isolation konnte Rodgers am Samstag wieder auf das Trainingsgelände der Packers zurückkehren - ohne vorheriges Training stand er in der Partie gegen die Seattle Seahawks am Sonntag wieder auf dem Feld. Und das mit Erfolg.

Green Bay siegte mit 17:0 und sicherte sich damit den achten Saisonsieg im zehnten Spiel. Kein Team in der NFC hat eine bessere Bilanz. Rodgers selbst erwischte nicht den besten aller Tage. 23 seiner 37 Pässe brachte er für 292 Yards an den Mann. Ein Touchdown gelang ihm nicht, dafür musste er eine Interception hinnehmen.

Die Partie war für den 37-Jährigen aber nicht einfach nur eines von vielen Spielen in seiner langen Karriere, sie entfachte stattdessen seine Gefühle. "Es waren sicher viele Emotionen dabei", erklärte er später im Gespräch mit US-Reportern: "Es ist gut, wieder bei den Jungs zu sein. Es ist gut, wieder zu Hause zu sein. Es ist gut, wieder auf dem Spielfeld zu sein."

Rodgers von Emotionen übermannt

Besonders ein Moment berührte den Super-Bowl-Sieger von 2011. Als er gemeinsam mit Teamkollege Preston Smith nach dem Spiel das Feld verließ, feierten ihn viele Packers-Fans am Ausgang des Stadions. Der Quarterback bekam feuchte Augen: "Es war gut, all diese Emotionen zu spüren, und es war gut, wieder bei den Jungs zu sein."

Spurlos sind die vergangenen zwei Wochen auch an Rodgers nicht vorbeigegangen. Die Rückkehr in das altehrwürdige Lambeau Field, das im Frozen-Tundra-Style wieder eisige Temperaturen und Schneeflocken bot, war für den Spielmacher speziell.

"Ich nehme diese Dinge einfach nicht als selbstverständlich hin. Es hat Spaß gemacht, als Sieger vom Feld zu gehen. Diese Mannschaft zu schlagen, mit der wir uns im Laufe der Jahre einige Schlachten geliefert haben. Als ich dann neben Preston, den ich so sehr liebe, das Feld verlassen habe, und die Zuschauer in dieser Art und Weise reagiert haben, war es etwas ganz Besonderes."

Packers-Teamkollegen brachten ihm Essen

Doch nicht nur die Liebe der Fans und der Sieg gegen die Seahawks stimmten den "Gunslinger" froh. So erklärte er nach der Partie, ihn hätten Genesungswünsche von Freunden, Teamkollegen, Trainern, Teammitgliedern und Fans aus der ganzen Welt erreicht. Vor allem die Nachrichten von Mitgliedern der Packers seien "etwas Besonderes" und "bedeutsam" gewesen. Manche hätten ihm sogar Essen vorbeigebracht.

"Es war definitiv eine gute Zeit, um über die vergangenen 17 Jahre nachzudenken und weiterhin zu versuchen, jeden Tag mit einer Menge Dankbarkeit zu erleben", bilanzierte er nach seiner Covid-Pause.

Und weiter: "Zu dieser Dankbarkeit gehört auch der aufrichtige Dank an all die Menschen, die mir die Hand gereicht haben. Ich hörte von Menschen aus dem ganzen Land, aus der ganzen Welt, die sich nach mir erkundigten, wie es mir geht, mir Worte der Bestätigung und Unterstützung schickten. Und das war wirklich etwas Besonderes."

In der Vorbereitung auf das Seattle-Spiel waren die vergangenen Tage für Rodgers trotz der Unterstützung freilich alles andere als einfach. Mit unzähligen Telefonaten und Zoom-Calls wurde er auf dem Laufenden gehalten. Vieles, was Head Coach Matt LaFleur sagte, wiederholte Rodgers sogar wortwörtlich, um sich in den Gameplan einzufühlen.

Lob für Head Coach LaFleur

Die Auswahl an Spielzügen machte es ihm dann aber leicht. "Matt hat die langen Spielzüge zu Beginn des Spiels eingeschränkt. Ich denke, dass ich mich dadurch ein wenig eingelebt habe", lobte Rodgers seinen Head Coach.

Dieser wiederum musste nach dem Spiel zwar konstatieren, dass nicht alles wie geplant geklappt hatte, er aber mehr als genug Vertrauen in seinen Quarterback habe, dass dieser auch ohne ein einziges Training sein Team zum Sieg führen kann.

Rodgers selbst, der sich nach seiner Infektion auf dem Feld "im Großen und Ganzen ziemlich gut" fühlte, freut sich nun vor allem auf eins: eine normale Trainingswoche in Green Bay, an deren Ende ein Division-Duell mit den Minnesota Vikings steht.

