München/Green Bay - So hatte sich das Aaron Rodgers sicher nicht vorgestellt. Der Quarterback der Green Bay Packers äußerte sich nach einem positiven Corona-Test und den darauffolgenden Diskussionen über seinen Impf-Status in einem Interview in der "Pat MacAfee Show" offen über Bedenken gegen eine Corona-Impfung.

Die Reaktionen auf das ausführliche Interview scheinen Rodgers nun offenbar überrascht zu haben. Denn: Es hagelte Kritik aus allen Ecken, auf diversen Social-Media-Plattformen amüsierten sich User über die zum Teil zweifelhaften Aussagen des Superstar-Quarterbacks. Außerdem parodierte die TV-Sendung "Saturday Night Live" den Auftritt von Rodgers (die ganze Folge gibt es am Samstag um 11:20 Uhr auf ProSieben FUN).

Pete Davidson plays Aaron Rodgers on Saturday Night Live:



"It's my body, my COVID." pic.twitter.com/VXjfwKVjSK — The Recount (@therecount) November 7, 2021

Aaron Rodgers wohl wütend über Kritik

Rodgers' Unmut darüber bestätigt jetzt das US-amerikanische Portal "people.com". Eine dem 37-Jährigen nahe stehende Person soll verraten haben, dass der Packers-Star zwar mit Gegenwind gerechnet habe, das Ausmaß der Kritik aber so nicht kommen gesehen hat. Die Reaktionen machen ihn dem Bericht zufolge "wütend und unglücklich".

Er "findet, dass er nur seine Meinung gesagt hat und dafür jetzt gekreuzigt wird", wird die Quelle zitiert. "Es wenden sich sogar Freunde von ihm ab."

Rodgers befindet sich seit der Diagnose in häuslicher Quarantäne und kann frühestens erst am Samstag (13.11.) wieder zu den Packers zurückkehren. Ein Auftritt gegen die Seattle Seahawks am Sonntag ist bei positivem Verlauf demnach möglich.

