München - Die epische Saga rund um Aaron Rodgers und die Green Bay Packers hielt die Fans in der NFL-Offseason lange in Atem. Neben einem Abgang oder einer Fortsetzung seiner Karriere in Wisconsin stand auch immer mal wieder ein Rücktritt als Option im Raum.

War ein Karriereende für den Spielmacher aber wirklich eine Option?

Rücktritt für Rodgers eine Option

"Vom Gefühl her stand ich am Wochenende vor dem Camp bei 50:50", erklärte A-Rod diesbezüglich im Podcast "Dan Le Batard & Friends".

"Es ist mir egal, ob die Leute das nicht glauben. Das ist wahr. Es gab einige Dinge, die mich dazu gebracht haben, dass es eine 50:50-Entscheidung wurde und ich habe wirklich ein paar Tage in Stille und Meditation verbracht", so der Signal Caller weiter.

"Erst dann hatte ich wirklich das Gefühl, dass ich zurückkommen sollte. In Green Bay gibt es so viele Möglichkeiten für Wachstum und aufregende Dinge. Ich hatte das Gefühl, das Richtige zu tun."

Der 37-Jährige konnte sich inzwischen mit den Packers auf eine weitere Zusammenarbeit einigen. Sein Verhältnis zur Führung, speziell zu General Manager Brian Gutekunst, wurde nach dem Draft von Quarterback Jordan Love im vergangenen Jahr deutlich schlechter.

