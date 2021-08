Green Bay/München - Es kehrt einfach keine Ruhe ein bei den Green Bay Packers.

Nach den Diskussionen um ein mögliches Ende der Ära Aaron Rodgers und neben den stockenden Vertragsgesprächen mit Wide Receiver Davante Adams steht der NFL-Franchise aus Wisconsin nun der nächste Personalstreit ins Haus.

Der langjährige Packers-Linebacker Clay Matthews soll zu den Packers zurückkehren, so zumindest der Wunsch seiner ehemaligen Mitspieler. Quarterback Aaron Rodgers und weitere Profis fordern deshalb auf Instagram eine Rückholaktion des fünfmaligen Pro Bowlers.

"Bring him back" prangt in einer Instagram-Story mit schwarzem Hintergrund. Die Botschaft, die Rodgers an die Verantwortlichen in Green Bay sendet, ist unmissverständlich.

Gemeinsam mit Matthews gewann er 2010 den Super Bowl.

Auch Bakthiari und Cobb posten Botschaft - Matthews reagiert

Und auch weitere Ex-Mitspieler beteiligen sich an der Unterstützungsaktion. Offensive Tackle David Bakthiari schrieb: "Packers you up?" und wurde damit ähnlich deutlich wie Rodgers.

Auch Wide Receiver Randall Cobb, der kürzlich ebenfalls auf Nachdruck seines Freundes Rodgers aus Houston geholt wurde, beteiligte sich bei der Social-Media-Offensive.

Die Antwort auf die Anfragen seiner ehemaligen Kollegen ließ nicht lange auf sich warten. In einem Storypost sendete Matthews ein Bild von einem Mann mit Fernglas, verlinkte darunter Rodgers, Bakthiari und Cobb.

Kommt es wirklich zur spektakulären Rückkehr?

Clay Matthews: Fabeljahr 2010 und Leistungsträger über viele Jahre

Dabei sollte Matthews in Green Bay ein hohes Standing haben. Der 35-Jährige spielte von 2009 bis 2018 im Lambeau Field, schaffte es im Super-Bowl-Jahr 2010 ins All-Pro-Team der NFL. Starke 13,5 Sacks, 60 Tackles, 25 Quarterback-Hits und eine Interception inklusive 62-Yard-Return und Touchdown gelangen ihm in dieser Fabelsaison.

In zehn Saison bei den Packers lieferte die Defensivmaschine insgesamt 83,5 Sacks, 482 Tackles, dazu sechs Interceptions und zwei Touchdowns.

Nach der Saison 2018 trennten sich die Wege allerdings. Matthews zog es zu den Los Angeles Rams, wo er in 13 Spielen ebenfalls ordentliche acht Sacks einsammelte. In der vergangenen Spielzeit 2020 stand der Routinier allerdings bei keinem Team unter Vertrag.

